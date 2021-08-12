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20萬天價售出 這輛Mitsubishi Lancer Evo VI啥來頭？

記者趙駿宏／綜合報導
銀石拍賣會上，有一輛Evo VI Tommi Makinen，以令人印象深刻的14萬6250英鎊售出，並將Evo VI的身價再次堆高到新的里程碑。（取材自推特）
銀石拍賣會上，有一輛Evo VI Tommi Makinen，以令人印象深刻的14萬6250英鎊售出，並將Evo VI的身價再次堆高到新的里程碑。（取材自推特）

今年5月，英國三菱汽車（Mitsubishi Motors UK）以驚人的10萬100英鎊（約13.8萬美元）售出了具有WRC冠軍車手Tommi Makinen簽名，全球2500輛中編號第6輛的Lancer Evolution VI Tommi Makinen，讓這輛車成為世界上最貴的Lancer Evo VI。

就當我們都認為這輛編號006的Evo VI Tommi Makinen已經是身價最高的Evo VI時，在銀石拍賣會上，又有一輛Evo VI Tommi Makinen，以更令人印象深刻的14萬6250英鎊（約20.2萬美元）售出，並將Evo VI的身價再次堆高到新的里程碑。

究竟為何同樣是Evo VI Tommi Makinen，售價卻比之前那一輛高出165萬元之多呢？這是因為5月那一輛Evo VI的編號為#006，而銀石拍賣會上的這一輛Evo VI Tommi Makinen可是天字第一號，編號#001的首輛車款。

當年英國Mitsubishi三菱汽車從Ralliart進口的250輛中只有50輛採激情紅車色塗裝，並包括一套與白色17吋Enkei鋁圈以及賽車條紋貼膜的特殊顏色套件（全球212輛）。

當年英國Mitsubishi三菱汽車從Ralliart進口的250輛中只有50輛...
當年英國Mitsubishi三菱汽車從Ralliart進口的250輛中只有50輛採激情紅車色塗裝。（取材自推特）

該Evo VI Tommi Makinen除了不銹鋼排氣管外其餘部分皆為原廠，並配有完整的保養單據。自新車交車以來，經過兩任車主，里程僅跑了11000英里（約17703公里），但車況保持的依舊和新車沒什麼兩樣，原廠灰色的底盤仍然清晰可見。

Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen於2000年推出，是為了紀念 Tommi Makinen從1996年到1999年連續四次獲得WRC冠軍的限量特仕版車，也是市面上能買到最接近他的WRC賽車的車款。

Lancer Evolution VI搭載代號4G63的2.0升四缸渦輪引擎能產生 280ps馬力和 38kg-m的扭力，儘管這具引擎實際上輸出功率接近到300ps，但根據日本君子協定，官方數據最大也只能登錄為280ps。搭配五速手排變速箱和四輪傳動系統，0-100km/h加速為4.4秒，最高時速為 240 km/h。與普通的Evo VI相比，Tommi Makinen Edition具有鈦渦輪增壓器、更快的轉向、專屬的排氣系統、經過調整的 ECU、加強型分動箱、重新設計的前保險桿和不同的懸吊設定。

當它於2000年問世時價格為32995英鎊，經通貨膨脹調整後，相當於今天的50000英鎊。這意味著輛特仕車的價值在21年內幾乎翻了三倍之多。

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