20萬天價售出 這輛Mitsubishi Lancer Evo VI啥來頭？
今年5月，英國三菱汽車（Mitsubishi Motors UK）以驚人的10萬100英鎊（約13.8萬美元）售出了具有WRC冠軍車手Tommi Makinen簽名，全球2500輛中編號第6輛的Lancer Evolution VI Tommi Makinen，讓這輛車成為世界上最貴的Lancer Evo VI。
就當我們都認為這輛編號006的Evo VI Tommi Makinen已經是身價最高的Evo VI時，在銀石拍賣會上，又有一輛Evo VI Tommi Makinen，以更令人印象深刻的14萬6250英鎊（約20.2萬美元）售出，並將Evo VI的身價再次堆高到新的里程碑。
究竟為何同樣是Evo VI Tommi Makinen，售價卻比之前那一輛高出165萬元之多呢？這是因為5月那一輛Evo VI的編號為#006，而銀石拍賣會上的這一輛Evo VI Tommi Makinen可是天字第一號，編號#001的首輛車款。
Launched in 2000, Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition #001 sold for a record RM857K pic.twitter.com/u3bTnebTX6— 🟣₄cₕₐₙ (@iamaniff) August 10, 2021
當年英國Mitsubishi三菱汽車從Ralliart進口的250輛中只有50輛採激情紅車色塗裝，並包括一套與白色17吋Enkei鋁圈以及賽車條紋貼膜的特殊顏色套件（全球212輛）。
該Evo VI Tommi Makinen除了不銹鋼排氣管外其餘部分皆為原廠，並配有完整的保養單據。自新車交車以來，經過兩任車主，里程僅跑了11000英里（約17703公里），但車況保持的依舊和新車沒什麼兩樣，原廠灰色的底盤仍然清晰可見。
Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen於2000年推出，是為了紀念 Tommi Makinen從1996年到1999年連續四次獲得WRC冠軍的限量特仕版車，也是市面上能買到最接近他的WRC賽車的車款。
Lancer Evolution VI搭載代號4G63的2.0升四缸渦輪引擎能產生 280ps馬力和 38kg-m的扭力，儘管這具引擎實際上輸出功率接近到300ps，但根據日本君子協定，官方數據最大也只能登錄為280ps。搭配五速手排變速箱和四輪傳動系統，0-100km/h加速為4.4秒，最高時速為 240 km/h。與普通的Evo VI相比，Tommi Makinen Edition具有鈦渦輪增壓器、更快的轉向、專屬的排氣系統、經過調整的 ECU、加強型分動箱、重新設計的前保險桿和不同的懸吊設定。
當它於2000年問世時價格為32995英鎊，經通貨膨脹調整後，相當於今天的50000英鎊。這意味著輛特仕車的價值在21年內幾乎翻了三倍之多。
Pristine Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition #001 Sold For A Record $200K https://t.co/xYlcZy2e7S pic.twitter.com/adxuA5w2B6— Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) August 8, 2021
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