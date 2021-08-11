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用玉米買車? 巴西TOYOTA「以物易物」已占16%銷售額

記者陳威任／綜合報導
TOYOTA Hilux。（圖：TOYOTA提供）
TOYOTA Hilux。（圖：TOYOTA提供）

如果你想買車，除了現金、刷卡外，你也可以選擇以貸款方式購車，但是以物易物這個方式，你是否有聽過？TOYOTA Barter(以物易物)於2019年首次作為試點項目推出，現已擴展到巴西的九個州。TOYOTA表示，現在已經有16%的銷售額是來自農業綜合企業的客戶，因此這將使營業成績能夠擴大並提供給客戶更好的服務。

「TOYOTA Barter於2019年作為試點項目啟動，是巴西第一個接受糧食購買汽車的銷售渠道。」Toyota do Brasil直銷經理José Luis Rincon Bruno說，這樣的方式也確實讓更多的農業用戶轉投TOYOTA陣營。

不同於一般現金購車或貸款購車的方式，在巴西的特定地區，潛在買家可以交易巴西生產的多種作物，例如玉米和大豆，易貨交易將按照市場價格（基於產品的重量）進行。 TOYOTA將對這些作物的農村生產進行全面調查，以確保永續農業和一定的品質水準。目前包括皮卡Hilux、SW4 SUV（Fortuner）和Corolla Cross是買家可以透過以物易物方式入手的車輛。

TOYOTA Corolla Cross。（圖：TOYOTA提供）
TOYOTA Corolla Cross。（圖：TOYOTA提供）

新零售模式最初已在巴西的巴伊亞州、馬托格羅索州、戈阿斯州、米納吉拉斯州、皮奧伊州和托坎廷斯州推出。 帕拉那州、聖保羅州和南馬托格羅索州等州的買家預計也將從該計畫中受益。

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