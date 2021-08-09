我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘

大型房車Toyota Avalon將停產 退出美國市場

記者黃俐嘉／綜合報導
Toyota Avalon驚傳將告別美國市場。 （取材自Toyota）
Toyota Avalon驚傳將告別美國市場。 （取材自Toyota）

消費者熱愛休旅車的現象，時常反映在各車商的銷量上，不論是小型、中型或是大型休旅都有著可觀的銷售數量，在休旅車成為目前汽車業霸主之下，其實壓縮了很多房車的生存，尤其是大型房車的銷量與其餘車型相比更相顯失色。

就連對大型房車接受度比較高的美國市場，近年來也有不少款房車退出銷售陣容，包括Buick LaCrosse、Chevrolet Impala、Ford Taurus、Hyundai Azera/Grandeur、Kia Cadenza/K7、Kia K900/K9等，如今又傳出Toyota計畫在推出2022年式Avalon後停產。

大型房車Toyota Avalon將告別美國市場。（取材自Toyota）
大型房車Toyota Avalon將告別美國市場。（取材自Toyota）

根據Automotive News報導指出，2022年式Toyota Avalon未來上市後，現行第五代車型的Avalon便會中止其在美國長達27年的銷售。儘管美規Avalon將停產，但這並不會影響Toyota位於肯塔基州工廠 (Toyota Motor Manufacturing Kentucky, TMMK) 的產能，TMMK目前擁有約7000多名員工，負責生產Lexus ES及Toyota RAV4 Hybrid、Toyota Camry，日前TMMK工廠才剛迎接第1000萬輛美製Camry下線。

Toyota Avalon將停產並退出美國市場。 （取材自Toyota）
Toyota Avalon將停產並退出美國市場。 （取材自Toyota）

而Toyota會做出停產決定，多少都與Avalon在美國日益下滑的銷量有關，Toyota Avalon去年在美國僅售出18421輛，雖然這是受到新冠肺炎（COVID-19）的疫情影響，但若是看疫情前的年銷量狀況，Avalon在2013年還有70990輛的表現，但到了2016年已經跌到了48079輛，前年更是大幅下滑到了27767輛，即便Toyota推出北美專屬的Avalon TRD運動車型，美國消費者似乎也對其不感興趣。

大型房車Toyota Avalon將告別美國市場。（取材自Toyota）
大型房車Toyota Avalon將告別美國市場。（取材自Toyota）

若看今年上半年的銷售情況亦是如此，Toyota Avalon一月至六月的銷量僅10328輛，遠遠不及達到155531輛的Corolla與177671輛的Camry，低迷的銷售表現讓Toyota收掉美規Avalon似乎也是遲早的事。

Toyota Avalon TRD。 （取材自Toyota）
Toyota Avalon TRD。 （取材自Toyota）

Avalon雖然將於美國停產，但負責中國版亞洲龍Avalon製造的天津一汽豐田TFTM工廠，仍會持續為中國市場生產中國版Avalon。另外，北美區Toyota (Toyota Motor North America, TMNA) 目前尚未確定是否將推出類似最終告別版的Avalon特仕車，也尚不清楚未來少了Avalon的產線會由哪款車 (或後繼車) 取而代之。

Toyota Avalon在美國銷量連年下滑，讓原廠做出了停產的決定。 （取材自...
Toyota Avalon在美國銷量連年下滑，讓原廠做出了停產的決定。 （取材自Toyota）

現行第五代Toyota Avalon。 （取材自Toyota）
現行第五代Toyota Avalon。 （取材自Toyota）

Toyota 美國 休旅

上一則

汽車科技商Veoneer同意和出價更高的高通商討被併事宜

下一則

特斯拉強在哪些專利？ 讓電動車同業看不到車尾燈

延伸閱讀

美兒童住院人數創新高 12歲以下未獲准接種疫苗成威脅

美兒童住院人數創新高 12歲以下未獲准接種疫苗成威脅
「美國風情中華心」一場跨越時空的藝術之旅講座

「美國風情中華心」一場跨越時空的藝術之旅講座
Delta變異株打敗其他變種病毒 占美國病例93.4%

Delta變異株打敗其他變種病毒 占美國病例93.4%
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

熱門新聞

Tesla Model S。（影片截圖）

駕駛在車內睡昏頭 幸好Tesla Autopilot救了一命

2021-08-04 01:37
馬斯克可能重回特斯拉董事長大位。（路透）

特斯拉董事長出脫2200萬美元持股 馬斯克重回大位？

2021-08-04 22:59
澳洲南部地區一座大型儲能電池在上周五起火燃燒，火勢三天後才被撲滅。(路透)

特斯拉「大電池」狂燒3天才撲滅 儲能系統風險引憂

2021-08-03 03:38
根據知情人士，白宮預定周四宣布，通用和福特等車廠將致力達成到2030年美國車市銷量近半是電動車的目標。（路透）

白宮將宣布：2030年 電動車達車市銷量50%

2021-08-04 19:56
美國總統拜登推動的電動車計畫面臨現實世界考驗。圖為福斯的電動車E-Golf 在2020年加拿大國際車展展出。路透

拜登推動十年內電動車占五成銷售 面臨哪些現實障礙？

2021-08-08 19:55
晶片製造商認為，車用晶片短缺問題還要一段時間才能解決。 路透

車用晶片荒問題逐步好轉？供應商、車廠：還早得很

2021-08-05 06:53

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰