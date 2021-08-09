大型房車Toyota Avalon將停產 退出美國市場

Toyota Avalon驚傳將告別美國市場。 （取材自Toyota）

消費者熱愛休旅 車的現象，時常反映在各車商的銷量上，不論是小型、中型或是大型休旅都有著可觀的銷售數量，在休旅車成為目前汽車業霸主之下，其實壓縮了很多房車的生存，尤其是大型房車的銷量與其餘車型相比更相顯失色。

就連對大型房車接受度比較高的美國 市場，近年來也有不少款房車退出銷售陣容，包括Buick LaCrosse、Chevrolet Impala、Ford Taurus、Hyundai Azera/Grandeur、Kia Cadenza/K7、Kia K900/K9等，如今又傳出Toyota 計畫在推出2022年式Avalon後停產。

大型房車Toyota Avalon將告別美國市場。（取材自Toyota）

根據Automotive News報導指出，2022年式Toyota Avalon未來上市後，現行第五代車型的Avalon便會中止其在美國長達27年的銷售。儘管美規Avalon將停產，但這並不會影響Toyota位於肯塔基州工廠 (Toyota Motor Manufacturing Kentucky, TMMK) 的產能，TMMK目前擁有約7000多名員工，負責生產Lexus ES及Toyota RAV4 Hybrid、Toyota Camry，日前TMMK工廠才剛迎接第1000萬輛美製Camry下線。

Toyota Avalon將停產並退出美國市場。 （取材自Toyota）

而Toyota會做出停產決定，多少都與Avalon在美國日益下滑的銷量有關，Toyota Avalon去年在美國僅售出18421輛，雖然這是受到新冠肺炎（COVID-19）的疫情影響，但若是看疫情前的年銷量狀況，Avalon在2013年還有70990輛的表現，但到了2016年已經跌到了48079輛，前年更是大幅下滑到了27767輛，即便Toyota推出北美專屬的Avalon TRD運動車型，美國消費者似乎也對其不感興趣。

大型房車Toyota Avalon將告別美國市場。（取材自Toyota）

若看今年上半年的銷售情況亦是如此，Toyota Avalon一月至六月的銷量僅10328輛，遠遠不及達到155531輛的Corolla與177671輛的Camry，低迷的銷售表現讓Toyota收掉美規Avalon似乎也是遲早的事。

Toyota Avalon TRD。 （取材自Toyota）

Avalon雖然將於美國停產，但負責中國版亞洲龍Avalon製造的天津一汽豐田TFTM工廠，仍會持續為中國市場生產中國版Avalon。另外，北美區Toyota (Toyota Motor North America, TMNA) 目前尚未確定是否將推出類似最終告別版的Avalon特仕車，也尚不清楚未來少了Avalon的產線會由哪款車 (或後繼車) 取而代之。

Toyota Avalon在美國銷量連年下滑，讓原廠做出了停產的決定。 （取材自Toyota）