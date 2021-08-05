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主力車款大爆發 電動車翻倍賣 BMW上半年銷量破110萬輛

記者黃俐嘉／綜合報導
BMW在今年一月至六月繳出1,178,292輛的成績，與去年同期相比大漲近四成，達到了39.9%。 摘自BMW
BMW在今年一月至六月繳出1,178,292輛的成績，與去年同期相比大漲近四成，達到了39.9%。 摘自BMW

雖然COVID-19新冠肺炎疫情尚未結束，但今年各家車商的銷量都紛紛傳出捷報，德系豪華大廠BMW便是其中之一。甩開去年上半年賣不到百萬輛的陰霾，儘管今年又碰上了車用晶片短缺的情形，然而，BMW在今年一月至六月仍繳出1,178,292輛的成績，與去年同期相比大漲近四成，達到了39.9%！

若看整個集團的表現，BMW Group旗下另外兩個品牌MINI與Rolls-Royce，同樣也分別有著32.6%、91.6%的增長，讓整個集團在今年上半年共交付了1,339,080輛，對比去年不到百萬輛的慘淡銷售，大幅成長了39.1%，就算是跟疫情前的2019上半年相比，BMW Group亦是有著7.1%的成長幅度。

BMW今年上半年銷量成長將近40%。摘自BMW
BMW今年上半年銷量成長將近40%。摘自BMW

上半年賣破117萬輛的BMW，靠著品牌主力車款包括3 Series、5 Series、X3的大爆發，於今年一月至六月分別有著49.1%、33.3%、43.9%的大幅度成長，其中又以增長將近五成的G20最多，似乎也代表BMW G世代新車備受消費者青睞。

BMW 5 Series今年上半年銷量增長超過三成。圖為小改款G30 LCI車型...
BMW 5 Series今年上半年銷量增長超過三成。圖為小改款G30 LCI車型。摘自BMW

但集團上半年表現最出色的莫過於電動車銷售 (純電、PHEV)，第一季與第二季累計交付了153,267輛，與去年同期相比遽增了148.5%！而這之中，純電車款的銷量達到36,089輛，相較去年一月至六月大漲183.9%，至於在插電式油電混合車的部分，也是有著139.4%的爆炸性增長，上半年銷量達到了117,178輛。

BMW集團電動車型銷量在今年上半年大爆發。摘自BMW
BMW集團電動車型銷量在今年上半年大爆發。摘自BMW

撐過了去年慘烈的銷量表現，BMW與MINI今年上半年在各主要市場的銷售情況可說是撥雲見日，如德國、中國、美國都有著分別22.1%、41.9%、51.8%的顯著成長，其中，BMW特別點名今年上半年成長34.6%的韓國市場，一月至六月累積銷量達到42,502輛，光是5 Series與3 Series的合計銷售就佔了36.2%。

另外，上半年暴風成長的電動車軍團，在未來還將有更多車型加入，包括純電版的5 Series、7 Series、X1與MINI Countryman等，從即刻起到2025年，BMW Group估計集團的純電車每年將有至少50%的成長，經過十年後預計就會有1000萬輛的純電車於道路上奔馳。

BMW旗艦純電休旅iX。摘自BMW
BMW旗艦純電休旅iX。摘自BMW

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