ŠKODA上半年賣破51萬輛 「熊熊家族」占逾四成

小改款ŠKODA Kodiaq。摘自ŠKODA

在疫情 持續於全球大流行之下，2021年還多了車用晶片嚴重不足的窘境，讓各家車商在今年的銷量表現仍是一項艱困的挑戰，但比起去年受到疫情嚴重的侵襲，持續挑戰年銷百萬輛紀錄的捷克車廠ŠKODA，在今年上半年的銷售仍繳出了一張漂亮成績單！

ŠKODA在今年上半年銷量突破了51萬輛。摘自ŠKODA

ŠKODA在今年前六月交付了515,300輛，相較去年同期的426,700輛大幅增長20.8%，畢竟去年上半年也曾停工近40天，對於產能及銷量表現絕對備受影響。ŠKODA上半年銷量除了在中國下滑43.1%外，SKODA在歐洲、俄羅斯 等市場中的銷售表現皆相當亮眼，尤其是俄羅斯與印度等新興市場，都分別有著54.3%、31.2%的耀眼成長。

ŠKODA上半年在西歐市場交付237,900輛，比起去年一至六月的表現暴增30.9%，獲得相當不錯的成績，而這其中又以成長19.4%、銷量達75,900輛的德國最具代表。在自家主場的中歐則是繳出了97,400輛，其中，品牌發源地捷克也成長了11.7%，上半年銷量達到了44,000輛。

ŠKODA在2021上半年銷量成長了20.8%。摘自ŠKODA

另外，ŠKODA近年積極發展新興市場在近期看來似乎慢慢有了成果，包括俄羅斯、印度、土耳其等都有著至少雙位數的成長，其中，ŠKODA今年前兩季在俄羅斯共售出了52,800輛，不僅較去年同期成長54.3%，突破5萬輛的銷量還比疫情前來得出色！至於中國市場會出現大幅衰退的最主要原因，就是缺乏車用晶片而導致交貨不順。

在車款銷售方面，ŠKODA上半年暢銷王仍是品牌最賣房車Octavia，今年一月至六月於全球主要市場中共交付了約121,000輛，而讓ŠKODA躍升百萬年銷量成就的「熊熊家族」，Kodiaq、Karoq、Kamiq三款休旅 上半年銷售佔品牌總銷量的41.5%，這三輛休旅於前兩季的銷量亦都有所增長，至於品牌首款純電休旅Enyaq iV，在今年上半年也有著14,600輛的不俗表現。