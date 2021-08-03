開不到180英里、只有車門被撞爛 Genesis GV70現身拍賣網站

摘自Copart.com

Genesis第二款休旅 GV70在今年五月底正式於美國 販售，美規GV70共有2.5 T-GDi與3.5 V6渦輪引擎共兩種動力可選，2.5升T-GDi車型售價自41,000美元起，而動力最豐沛的3.5升V6引擎車型售價則是自52,600美元起跳，不過這輛才剛上市的韓系豪華跑旅，才過沒多久就有一輛GV70出現在拍賣 網站上。

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這輛出現在Copart.com拍賣網站上的2022 GenesisGV70，是輛搭載3.5升T-GDi渦輪增壓V6汽油引擎的車型，搭配八速自排變速箱與全輪驅動系統，最大馬力可輸出375hp/54kgm，在使用了Launch Control彈射起步功能後，從靜止加速至100km/h僅需花費5.1秒就能完成。

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不過，拍賣網站上並沒有說明這輛韓系豪華跑旅是發生什麼事，但從受損照來看，Genesis GV70似乎僅有右側車身損壞，尤其是右後們幾乎撞爛，讓側廉氣囊也因此爆開來，但除此之外，這輛跑旅的車況仍非常優異，最重要的引擎與動力系統也未損毀，且總里程數僅有179英里，當時購入價格為53,964美元。目前拍賣網站已開始競標這輛GV70，想要這輛氣質與動力兼具的跑旅嗎？也許現在是一個值得入手的好機會。