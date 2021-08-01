經典雙門跑車BMW Z4 M 搖身一變「硬派越野車」

BMW Z4 M搖身一變硬派越野車。（取材自推特）

BMW Z4是讓人印象深刻的雙門跑車，緊湊的車身搭配雙人座的設定，加上BMW獨有的駕馭樂趣，是不少跑車迷的夢幻車款。但如果這輛經典雙門跑車變身成為超硬派的越野車，你確定能認得出來嗎？最近在汽車拍賣 網Bring a Trailer就有一輛相當稀奇的手排BMW Z4 M正在進行拍賣。

首先，這輛車全車烤漆已經改為消光黑，另外因應越野車的新定位，全車換上了更適合越野的17吋Black Rhino輪圈，並配備同樣面向公路及越野操控的Toyo Open Country A/T配胎。同時令人驚奇的是，這輛Z4還針對行李廂進行改裝，剛好擺得下兩顆備胎。

為了因應全新輪圈及越野需求，這台車還安裝了一個可調節的地面控制懸架，輪拱也被擴大。它還採用了Baja Design越野燈，40英吋的Aurora LED燈條，以及訂製的黑色車頂架。車頭還添加了在越野時可保護底盤的切割保險 桿和防護板。

內裝維持經典設計。（截圖自汽車拍賣網Bring a Trailer）

在引擎蓋下，有一個 3.2升S54直列六缸引擎，通過六速手動變速箱將動力傳遞到後輪，擁有330hp/355Nm的動力輸出表現。賣家在大約250英里前更換了連桿軸承，並添加了AFE空氣過濾器。相較於誇張的外型，內裝就看起來熟悉多了，有黑色真皮座椅、多功能方向盤，以及你對BMW印象中的一切。

超過150000英里（241000 公里）並且在2009年2月發生了事故，目前正在汽車拍賣網Bring a Trailer上出售，並且沒有任何底價。