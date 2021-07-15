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收購美地圖新創 豐田「自駕」事業想把規模擴3倍

編譯洪啟原／綜合報導
豐田汽車旗下自駕車子公司Woven Planet，已收購美國自駕車路線圖繪製新創公司Carmera。（路透）
豐田汽車旗下自駕車子公司Woven Planet，已收購美國自駕車路線圖繪製新創公司Carmera。（路透）

豐田汽車旗下自駕車事業Woven Planet，已收購美國自駕車路線圖繪製新創公司Carmera，趕搭收購軟體業者的熱潮，目標是未來幾年把全球工程師人數擴大三倍。

今年初才成立的Woven Planet正大肆收購，最新收購Carmera一案，是繼4月以5.5億美元收購叫車業者Lyft的自駕部門後，在自駕領域的最新交易。Woven Planet獲得豐田資金支持，表示將「大手筆」在軟體領域建立全球足跡。

Woven Planet執行長庫夫納（James Kuffner）期盼，在未來幾年把公司規模擴大一倍或三倍。他接受彭博資訊採訪時說：「這意味公司需要定期徵才和擴大招募，並視需求推動收購案。我們須聘僱更多人力來加速達成使命，因此我已設法招募人才，與這個領域的頂尖人才合作或延攬他們。」

要讓自駕技術上路需要龐大的支出，這促使產業專家預測，自駕車產業未來即將出現一波併購潮。近年來，有些公司相繼取消自駕車計畫，因對自駕技術的興奮情緒無法戰勝眼前的巨大挑戰。

庫夫納說，Woven Planet在取得所需的技術和軟體人才方面有著「龐大的機會」。豐田很大程度上抵禦了新冠疫情的衝擊，這使Woven Planet能持續投入策略投資

庫夫納說：「Woven Planet除了正在進行的投資案，還會額外投資」，Carmera就是其中一項收購案。Carmera根據車載攝影機蒐集的數據，繪製高解析度的行車路線圖。這兩家公司均未透露收購價格。

自駕車 豐田 投資

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