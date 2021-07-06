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賓士全新戰略 擬整合AMG、Maybach、G-Class業務

記者趙駿宏／綜合報導
賓士打算將AMG、Maybach和G-Class整合為新的業務集團。摘自Mercedes
賓士打算將AMG、Maybach和G-Class整合為新的業務集團。摘自Mercedes

根據外媒《Automotive News Europe》的報導，賓士Mercedes-Benz正準備將 AMG、Maybach和G-Class三個子品牌合併為一個新的業務集團，以提高生產力和盈利能力。目前賓士預定會在今年9月的慕尼黑車展上宣布此計畫。

雖然AMG、Maybach和G-Class這三個子品牌的客戶群體皆不相同，但戴姆勒首席執行長Ola Kallenius認為，由於這些品牌都專注於高利潤車型的銷售，因此將其都歸納在單一集團中管理可以達到更佳的運作效率。至於領導這個集團的候選人，目前呼聲最高的是Mercedes-AMG的首席執行長Philipp Schiemer。

Mercedes-AMG GT Black Series。摘自Mercedes
Mercedes-AMG GT Black Series。摘自Mercedes

關於三個品牌的產品特性，相信大家也再清楚不過了。Mercedes-AMG便是戴姆勒集團內的頂級性能品牌，推出各種性能強悍的轎車、掀背車、休旅車與跑車，讓其有足夠的產品線與德國勁敵BMW MPower、Audi Sport抗衡。

Mercedes S-Class Maybach。摘自Mercedes
Mercedes S-Class Maybach。摘自Mercedes

Maybach則是更高階的奢華品牌，目前擁有兩款車型，包括旗艦豪華版S-Class Maybach和大型豪華休旅GLS Maybach。在與Mercedes-Benz產品有更緊密的合作後，慢慢地建立自己的性格和身份。目標是將品牌打造成Bently和Rolls-Royce的主要競爭對手。

Mercedes-Benz G-Class。摘自Mercedes
Mercedes-Benz G-Class。摘自Mercedes

G-Class則是一輛完全的豪華越野車，除了即將推出的4×4²將擁有自己的AMG 版本外，還有可能會開發純電動的EQG作為具有越野能力的電動車型。

戴姆勒在接受採訪時表示，雖然要採取統一管理，但這三個品牌都將保持它們的「獨立性」，且繼續保持強大的競爭力，同時透過組織整合，將進一步擴大與強化這三個子品牌。

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