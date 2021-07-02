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美Q2汽車銷量大增 通用估需求旺到2022年

編譯洪啟原／綜合外電
通用汽車（GM）預估，汽車需求將旺到2022年。(路透)
通用汽車（GM）預估，汽車需求將旺到2022年。(路透)

美國汽車製造商周四（1日）表示，市場對運動休旅車（SUV）需求強勁，推升上季汽車銷量大幅攀升，樂觀預估這個趨勢將延續到2022年，原因包括愈來愈多消費者轉向私人交通工具，多種新款電動汽車也即將問世。

低利率、政府刺激措施，以及新冠疫情促使消費者轉向個人交通工具這三大因素，支撐了汽車需求，儘管汽車庫存緊俏推升價格上漲，全球晶片供給也吃緊。汽車售價調漲，推升汽車製造商的利潤率，這些車廠也正擴大投資電動車生產。

通用汽車（GM）表示，旗下雪佛蘭（Chevrolet）的Bolt電動車寫下歷來第2季最高的交車量，雪佛蘭總銷量勁增31%；GM旗下品牌別克（Buick）頂級SUV的上季銷量暴衝86%。

通用汽車首席經濟學家Elaine Buckberg說：「我們預估，今年下半年和2022年的需求將維持暢旺。」GM 6月宣布，把到2025年為止的電動汽車預算提高至350億美元。

日本豐田汽車表示，截至今年6月，替代燃料動力車占上季總銷售量達25%，高於去年同期的13%。豐田上季的美國總銷量激增73%至688,813輛。

汽車 GM 美國

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