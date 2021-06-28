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全球晶片荒 產量銳減…美國新車較去年同期漲5.4%

記者陳威任／綜合報導
全球晶片荒導致車廠產量銳減，在供給有限的情況下庫存持續減少，使美國新車銷售價格攀升。（路透）
全球晶片荒導致車廠產量銳減，在供給有限的情況下庫存持續減少，使美國新車銷售價格攀升。（路透）

全球晶片荒導致車廠產量銳減，在供給有限的情況下庫存持續減少，使美國新車銷售價格攀升，與2020年同月相比，2021年5月美國輕型汽車的平均新車價格上漲了5.4%，達到41263美元。

美國專業汽車估價公司凱利藍皮書（Kelley Blue Book）發布的數據顯示，由於持續的新車需求增加和供應有限，美國大多數主要品牌的汽車平均新車價格比去年有所上漲，光是今年4月到5月都可以看出明顯上漲趨勢。

美國專業汽車估價公司凱利藍皮書發布數據。（截圖自Kelley Blue Book...
美國專業汽車估價公司凱利藍皮書發布數據。（截圖自Kelley Blue Book）

其中，美國三菱新車型的價格漲幅最大，從2020年5月到2021年5月上漲了12%，光是今年4月到5月就上漲了 5.6%。去年5月美國三菱平均售價為22525美元，而今年５月平均售價已躍升至25221美元。

美國三菱新車型的價格漲幅最大，從2020年5月到2021年5月上漲了12%。圖為...
美國三菱新車型的價格漲幅最大，從2020年5月到2021年5月上漲了12%。圖為大改款Mitsubishi Outlander。（圖：Mitsubishi提供）

GM通運汽車和美國本田（Honda及Acura）也分別有10.9%和10.7%的顯著增長。有趣的是，在過去的12個月中，Nissan在美國的平均交易價格下降了0.4%，而TESLA的平均交易價格下降了8.8%，但在2021年4月至5月期間確實上漲了3.7%。

美國本田有10.7%的顯著增長。圖為第11代Honda Civic Sedan。...
美國本田有10.7%的顯著增長。圖為第11代Honda Civic Sedan。 （圖：Honda提供）

在整個行業中，新車的平均交易價格為41263美元，而2020年5月為39138美元。針對不同的細分市場來看也會得出一些有趣的數字。例如，一輛新電動汽車的平均交易價格下降了10.8%，而高性能汽車的平均交易價格下降了13.2%。小型貨車價格漲幅最大，與2020年5月相比上漲了 15.4%。

美國 汽車 本田

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