澳洲二手車市場興起 經典車款價格衝歷史新高

1977 Toyota Landcruiser FJ40。摘自Toyota

在經過了COVID-19疫情 之後，澳洲 的二手車 市場又開始蓬勃了起來，特別是一些現代經典車款，如NissanSkylineGT-R、Toyota Landcruiser FJ40等相當經典的日本車型。

澳洲一位名為Mark Haybittle的投資者，是當地經典車公司Supercar Secrets的股東，該公司專門收購可能會增值的經典車款，他認為，在疫情期間民眾無法出遊的錢將會轉往二手車市場。Haybittle表示：「隨著疫情的到來，事情可能會發生很多變化，但事實證明，澳洲人將原本可能花費在出門度假的錢，轉於運用到二手車、甚至是經典車市場上頭。」

Nissan Skyline GT-R。摘自Nissan

這股熱潮也與其他國家相差無幾，尤其是90年代的日本經典車款獲得了很高的溢價。一輛1999年的Nissan Skyline GT-R在澳洲新車售價為40,000澳幣（約3萬美元），來到2021年，這輛車的售價居然高達 240,000澳幣（約18萬美元），完全成為了另類的投資型商品。

Haybittle也透露，老式的越野車現在也相當受歡迎，像是一輛1971年的Toyota Landcruiser FJ40，在2年前只需要27,000澳幣(約2萬美元)便可入手。兩年後的今天，這台50歲的越野車卻需要買家付出119,990澳幣(約9萬美元)的價格才能擁有。

Nissan Skyline GT-R。摘自Nissan

儘管日本車在經典車市場是最繁榮的一排，但隨著澳洲許多汽車工廠關閉，懷舊情緒達到歷史新高，曾經的Holden Commodore和Kingswood等澳洲國產品牌車型的二手價格也都在逐漸攀升。

2020年12月，投資基金Commsec發現，二手車價值在一年中上漲了35%以上，這是21年來的最大增幅。

當然，這對於已經擁有這些經典車的人來說當然是個好消息，但對於希望進入市場的年輕買家來說可能不是什麼值得高興的事。在COVID-19疫情緩解後，人們可以再次將錢用於旅行度假，到時經典二手車市場是否會收縮還有待觀察，但對於賣家來說，2020年將是投資經典車盈利最大的一年。