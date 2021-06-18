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德國車廠「減碳」腳步快 奧迪5年後只上市純電動車

中央社／柏林17日電
德國奧迪汽車2026年起將不再推出新款的燃油車。（記者張振群／攝影）
德國奧迪汽車2026年起將不再推出新款的燃油車。（記者張振群／攝影）

迫於減碳壓力，德國奧迪汽車（Audi）2026年起將不再推出新款的燃油車，成為電動化腳步最快的德國車廠。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）今天報導，2026年起，奧迪將不再推出燃油車和油電混合動力車，新上市的車款將全是純電動車

根據內部規畫，奧迪最後一款燃油車是Q系列的都會休旅車，賣到2033年就不再賣。主力產品A3和A4預計賣到2020年代中，將不會有後繼車款。

報導引述知情人士表示，奧迪總裁杜斯曼（Markus Duesmann）上任一年來秘密規畫轉型，直到昨天才告知工會和主管。他做出這麼激進的決定，主因是歐洲聯盟（EU）的排放標準愈來愈嚴格，讓燃油車難以生存。

其它因素還有美國電動車先驅特斯拉（Tesla）的成功、民眾的減碳意識、以及希望一舉擺脫柴油引擎造假醜聞的負面形象。

此外，美國總統拜登一改川普做法，全心全力推動減碳，也迫使全球汽車工業加快轉型腳步。專家估計到了2030年，至少三分之一的新車是電動車。

奧迪不是唯一加速電動化的德國車廠。迫於減碳壓力，賓士（Mercedes-Benz）下一代的車款可能超過一半都是電動車，母公司戴姆勒（Daimler）預計近日公布計畫。按照BMW的規畫，電動車營業額在2030年前將超過一半。

電動車 減碳 德國

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