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Nissan副社長駁媒體報導：日產永遠不會放棄 Skyline！

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan Skyline (V37)。 摘自Nissan.JP
Nissan Skyline (V37)。 摘自Nissan.JP

在上周末6/12《日本經濟新聞》獨家報導了Nissan日產汽車傳出要中止旗下Skyline、Fuga/Cima等轎車的後續開發計畫，瞬間替日本車壇引起一陣軒然大波。在星期一日本證券開市後Nissan的股價居然還上漲，一切似乎都讓這個消息的可信度愈來愈高，不過Nissan官方卻在今日(6/15)否定了此事。

日產汽車株式會社副社長星野朝子於今日(6/15)出席了Nissan新車Note Aura e-POWER的發表會，當然媒體追問的並不是這次發表會上的新車，而是關於上周《日本經濟新聞》中止Skyline的報導。而星野副社長也當場否定了這則報導，並表示「日產永遠不會放棄 Skyline」。

星野朝子副社長表示，「日產永遠不會放棄 Skyline」。 摘自Nissan.J...
星野朝子副社長表示，「日產永遠不會放棄 Skyline」。 摘自Nissan.JP

在發表會結束後，星野副社長正式回應了記者們的問題，「關於上周末日本經濟新聞提到Skyline開發中止，日產的象徵即將落幕的消息，在此特別跟大家澄清，Nissan並沒有做出決定，我們永遠不會放棄Skyline！」

雖然透過簡短的訪問，讓副社長得以公開澄清，但根據以往《日本經濟新聞》的報導可信度並不算低，或許也和Toyota Crown當初一樣想測個風向，看看市場與投資人的反應如何，但Skyline車系停止不管對於Nissan還是日本都茲事體大，因此Nissan也必須先做一個公開澄清的動作。

不過即便Nissan表示不會放棄Skyline，但根據現實層面來看，轎車的末日已經慢慢接近了，而副社長也從未提到Fuga/Cima的名字，加上Nissan目前沒有打造全新的FR平台的規劃，Skyline往後是否能維持後驅運動轎車的形式，也是十分耐人尋味的。

Nissan駁斥中止Skyline開發的報導。 摘自Nissan.JP
Nissan駁斥中止Skyline開發的報導。 摘自Nissan.JP

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