震驚日本！傳Nissan將終止Skyline等轎車系列開發

Nissan Skyline 3.5 Hybrid車型搭載ProPilot 2.0半自動駕駛系統。 摘自Nissan

《日本 經濟新聞》12日發布了一則最新的報導，頓時間讓所有日本當地車迷在Twitter上推文轉載，日本各社群媒體 上也開始討論不斷。因為Nissan決定終止旗下豪華運動轎車Skyline的開發，包括更大型的Fuga/Cima的後續計畫也一併中止。

根據《日本經濟新聞》的報導，Nissan將停止開發新世代Skyline等轎車。日本市場的四種型號都在剔除計畫中。雖然轎車曾經佔大部分的銷量，但近年來一直在下降。Nissan的政策是將管理資源集中在 SUV休旅車和EV電動車上。

Nissan Skyline GT。 記者趙駿宏／攝影

Nissan轎車退出市場計畫，目前僅限定於日本市場，海外市場如中國 等目前暫時不受影響。而Nissan執行長內田誠也透露，他們正在開發全新的Sylphy e-Power車型，而這款轎車將僅限中國市場販售，日本國內市場並不會導入。Nissan也再次表示，未來企業的走向將專注於SUV和EV車型的開發。

只不過是轎車型號停產而已，有這麼嚴重嗎？如果單就商業考量來講，中止銷量不佳的產品絕對是正確的選擇；但若以歷史、品牌文化與代表性之類的感性訴求而言，Nissan將徹底拋棄他們自1970年代以來所建立的品牌精神，Skyline車系的豪華運動轎車風範將被沒入歷史洪流之中，就如同前一陣子Toyota Crown是否留存的意義相同，都是一款能代表日本本土市場的精神象徵。

Nissan Skyline 400R。 摘自Nissan

但在現實面，由於Nissan持續虧損，2020年Skyline/Sylphy/Fuga/Cima四款轎車在日本市場僅僅賣出5,800台，僅占新車銷量的1%左右。因此，以企業經營較度來看Nissan將資源全數轉往能夠營利的SUV以及未來趨勢的EV車型是完全沒有問題的。

不過雖然Skyline轎車將停產，但要Nissan完全放棄Skyline這樣一個具有歷史意義的品牌名號也不太可能，根據《日本經濟新聞》的消息，或許Skyline的車名將會轉化到SUV和EV車型上，就如同許多車廠做的命名模式，如：Eclipse Cross。但其實在2009年就有以Infiniti EX37為基礎在日本市場以Skyline Crossover之名上市，但當時銷量並不怎麼出色。

Skyline是Nissan轎車的精神象徵。 摘自Nissan

目前日規小改後的V37 Skyline不僅搭載了VRDDTT 3.0升雙渦輪增壓引擎，並且推出擁有400匹馬力的400R版本，完全保留Skyline傳統注重運動性能的個性，而V37 Skyline Hybrid車型也是首輛搭載ProPilot 2.0高階駕駛輔助的車款。因為財務緣故無法開發下一代Skyline，不管對於Nissan或是車迷來說，都是一項痛苦的決定。