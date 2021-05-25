值勤也能很拉風 Alfa Romeo防彈警車進駐義大利憲兵隊

Alfa Romeo Giulia防彈警車為義大利警用車隊增添新氣象。摘自Alfa Romeo

大家都知道，杜拜等中東地區的警隊都以添購許多奢華跑車作為警車聞名，而日本 則是也有各式經典JDM跑車與國產新型跑車作為巡邏車輛，而作為世界汽車 設計之都的義大利 怎麼能趨於人後？近期，義大利憲兵隊就採購了一批防彈的Alfa Romeo Giulia作為警備用車，替警用車隊增添新氣象。

義大利國家憲兵中的卡賓槍騎兵隊(Carabinieri)向Alfa Romeo採購了1,770輛特製的防彈Giulia警車。摘自Alfa Romeo

這次採購新警車的部隊為義大利國家憲兵中的卡賓槍騎兵隊(Carabinieri)，他們一共向Alfa Romeo採購了1,770輛特製的防彈Giulia警車，並且每一輛都帶有卡賓槍騎兵隊Carabinieri的特殊塗裝。由於這次的大量採購，Stellantis集團總裁John Elkann與卡賓槍騎兵隊的總司令Teo Luzi、Alfa Romeo執行長Jean-Philippe Imparato等人上週在義大利都靈總部舉行了盛大的交車儀式。

作為卡賓槍騎兵隊的警備車輛，這些Giulia以深藍色車身為底色，並塗有特殊的Carabineri塗裝，輔白色的車頂和紅色線條裝飾。雖然只採用可提供200匹馬力的2.0升四缸渦輪增壓引擎，搭配八速自排變速箱，0-100km/h加速6.6秒，最高速度只能跑到230km/h，看起來動力十分普通，但全車鈑金、車窗玻璃等可是經過B4-level的防彈改裝。

Alfa Romeo為義大利卡賓槍騎兵隊提供警備車已有悠久的歷史。摘自Alfa Romeo

除此之外，座艙內更是備有警棍、防彈背心、廣播喇叭、後座收押座位等警用標準設備。車頂的警示燈更是與其他國家的警車不同，採三個獨立的燈座，也算是義大利警車的特色之一。

其實Alfa Romeo為義大利卡賓槍騎兵隊提供警備車已有悠久的歷史，自1951年開始便以1900 M Matta卡車服役，並於1952年導入Alfa Romeo 1900轎車作為警備用車。多年以來，Alfa Romeo所提供的警車不盡其數，包括90、75 155、156和159等車型。

畢竟Alfa Romeo是道道地地的義大利國產車，不僅性能出眾，外觀也十分具有設計感，作為警車更是再適合不過。