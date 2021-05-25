「玩命關頭」保羅沃克戰車Toyota Supra 賭城要開拍啦

橘紅色的Toyota Supra是保羅沃克經典戰車之一。（取材自Barrett-Jackson官網）

雖然因為疫情緣故，粉絲們遲遲等不到最新一集「玩命關頭9」正式上映，不過相信對於玩命關頭系列或是其街頭賽車文化著迷的朋友們，肯定會覺得前面幾集才是經典中的經典，更別說在裡頭出現的每一輛改裝車。而這輛在第一集由已故影星保羅沃克（Paul Walker）飾演的布萊恩·歐康納（Brian O'Conner）所駕駛的橘紅色Toyota Supra更是最熱門的車款之一。

這輛Toyota Supra道具車在外觀上也做了許多改裝。（取材自Barrett-Jackson官網）

現在，或許你也能有機會得到這輛別具意義的Toyota Supra。美國 收藏家汽車拍賣 公司Barrett-Jackson將於6月17日至19日於美國拉斯維加斯拍賣這輛道具車。在「玩命關頭」第一集裡面，保羅沃克在拍攝車內駕駛以及車外的場景時都是使用這一輛車作為拍攝(拍攝時有許多輛相同的道具車)，在拍完「玩命關頭」第一集後，這輛車甚至改了改車漆顏色，繼續參與了「玩命關頭」第二集的演出，也就是開場的那輛金色Supra，不過在拍攝結束後，劇組又將它恢復了第一集的橘色外貌。

這一輛Toyota Supra道具車當初在設計時便決定採用十分亮眼的Lamborghini Diablo亮橘色車身，搭配全車彩繪貼膜，加上Bomex的Bodykit空力套件、TRD開孔引擎蓋、誇張的APR大尾翼、Dazz Motorsport Racing的五輻兩片式電鍍鋁圈，忠實呈現2000年初期美國街頭改車文化的樣貌，也讓這台主角專屬坐駕的人氣居高不下。

APR大尾翼、電鍍鋁圈都是這輛Supra的特色。（取材自Barrett-Jackson官網）

內裝方面，即便只是道具車，劇組仍然為它改裝了MOMO三輻式賽車方向盤、Greedy渦輪、水溫、油壓的三環表，並將車內用藍色麂皮重新包覆過，其餘則維持原廠的內裝鋪陳，使得車室依然保有Supra最初的設計樣貌。但其中較有趣的一點是，這輛車其實是四速自排的版本，但劇組為了使它看起來像手排車款，便換上SPARCO排檔頭並將附近稍微改造一下，讓自排排檔桿看起來也能如手排一般。

Supra內裝部分劇組也不馬虎，基本改裝套件全都備齊。（取材自Barrett-Jackson官網）

至於動力部分，由於這僅是一輛道具車，所以它並沒有像電影裡唐老大說的擁有800hp這麼狂暴的馬力，但依然是搭載經典的2JZ-GTE 3.0升直六Twin Turbo引擎，馬力預估在280-330hp左右的原廠設定值。

經典的2JZ-GTE 3.0升直六Twin Turbo引擎。（取材自Barrett-Jackson官網）

這次的拍賣，Barrett-Jackson公司並沒有公布這輛「玩命關頭」Toyota Supra的起標價格，但普遍預估最終成交價將可能達到30萬美元，以這樣的價格收購一輛電影道具車，粉絲或車迷們覺得值得嗎？還是真愛無價，就這樣標下去呢。