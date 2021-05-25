我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

「玩命關頭」保羅沃克戰車Toyota Supra 賭城要開拍啦

記者趙駿宏／綜合報導
橘紅色的Toyota Supra是保羅沃克經典戰車之一。（取材自Barrett-Jackson官網）
橘紅色的Toyota Supra是保羅沃克經典戰車之一。（取材自Barrett-Jackson官網）

雖然因為疫情緣故，粉絲們遲遲等不到最新一集「玩命關頭9」正式上映，不過相信對於玩命關頭系列或是其街頭賽車文化著迷的朋友們，肯定會覺得前面幾集才是經典中的經典，更別說在裡頭出現的每一輛改裝車。而這輛在第一集由已故影星保羅沃克（Paul Walker）飾演的布萊恩·歐康納（Brian O'Conner）所駕駛的橘紅色Toyota Supra更是最熱門的車款之一。

這輛Toyota Supra道具車在外觀上也做了許多改裝。（取材自Barrett...
這輛Toyota Supra道具車在外觀上也做了許多改裝。（取材自Barrett-Jackson官網）

現在，或許你也能有機會得到這輛別具意義的Toyota Supra。美國收藏家汽車拍賣公司Barrett-Jackson將於6月17日至19日於美國拉斯維加斯拍賣這輛道具車。在「玩命關頭」第一集裡面，保羅沃克在拍攝車內駕駛以及車外的場景時都是使用這一輛車作為拍攝(拍攝時有許多輛相同的道具車)，在拍完「玩命關頭」第一集後，這輛車甚至改了改車漆顏色，繼續參與了「玩命關頭」第二集的演出，也就是開場的那輛金色Supra，不過在拍攝結束後，劇組又將它恢復了第一集的橘色外貌。

這一輛Toyota Supra道具車當初在設計時便決定採用十分亮眼的Lamborghini Diablo亮橘色車身，搭配全車彩繪貼膜，加上Bomex的Bodykit空力套件、TRD開孔引擎蓋、誇張的APR大尾翼、Dazz Motorsport Racing的五輻兩片式電鍍鋁圈，忠實呈現2000年初期美國街頭改車文化的樣貌，也讓這台主角專屬坐駕的人氣居高不下。

APR大尾翼、電鍍鋁圈都是這輛Supra的特色。（取材自Barrett-Jack...
APR大尾翼、電鍍鋁圈都是這輛Supra的特色。（取材自Barrett-Jackson官網）

內裝方面，即便只是道具車，劇組仍然為它改裝了MOMO三輻式賽車方向盤、Greedy渦輪、水溫、油壓的三環表，並將車內用藍色麂皮重新包覆過，其餘則維持原廠的內裝鋪陳，使得車室依然保有Supra最初的設計樣貌。但其中較有趣的一點是，這輛車其實是四速自排的版本，但劇組為了使它看起來像手排車款，便換上SPARCO排檔頭並將附近稍微改造一下，讓自排排檔桿看起來也能如手排一般。

Supra內裝部分劇組也不馬虎，基本改裝套件全都備齊。（取材自Barrett-J...
Supra內裝部分劇組也不馬虎，基本改裝套件全都備齊。（取材自Barrett-Jackson官網）

至於動力部分，由於這僅是一輛道具車，所以它並沒有像電影裡唐老大說的擁有800hp這麼狂暴的馬力，但依然是搭載經典的2JZ-GTE 3.0升直六Twin Turbo引擎，馬力預估在280-330hp左右的原廠設定值。

經典的2JZ-GTE 3.0升直六Twin Turbo引擎。（取材自Barret...
經典的2JZ-GTE 3.0升直六Twin Turbo引擎。（取材自Barrett-Jackson官網）

這次的拍賣，Barrett-Jackson公司並沒有公布這輛「玩命關頭」Toyota Supra的起標價格，但普遍預估最終成交價將可能達到30萬美元，以這樣的價格收購一輛電影道具車，粉絲或車迷們覺得值得嗎？還是真愛無價，就這樣標下去呢。

這輛Supra預估最終成交價將可能達到30萬美元。（取材自Barrett-Jac...
這輛Supra預估最終成交價將可能達到30萬美元。（取材自Barrett-Jackson官網）

Toyota 美國 拍賣

上一則

活到老飆到老…82歲老奶奶開著Porsche跑車奔馳賽道

延伸閱讀

Toyota Camry 美國最暢銷的中型轎車 伴您走過優雅時代

Toyota Camry 美國最暢銷的中型轎車 伴您走過優雅時代
周興哲揮汗趕戲、慰勞劇組 喜聞新歌大陸奪冠

周興哲揮汗趕戲、慰勞劇組 喜聞新歌大陸奪冠
TOYOTA Prius大變身 環保神車變狩獵戰車

TOYOTA Prius大變身 環保神車變狩獵戰車
「人們渴望放鬆」 防疫限制放寬 賭城觀光回溫

「人們渴望放鬆」 防疫限制放寬 賭城觀光回溫

熱門新聞

三菱汽車英國分公司日前拍賣多輛原廠收藏車，各車的成交金額已經出爐。取材自Auto Auction網頁

英國三菱拍賣收藏車 史上最貴Lancer Evolution出爐

2021-05-16 02:40
特斯拉駕駛意外身亡前曬汽車自動駕駛影片。影片截圖

特斯拉又出包？駕駛撞車身亡 事發前才剛曬自駕影片

2021-05-18 00:25
圖為現代汽車早前參展廣州車展。（取自現代汽車（中國）投資有限公司官網）

韓國汽車正在被中國消費者拋棄？市占率已降至2.6%

2021-05-19 15:55
老奶奶向大家證明，跑賽道不僅是年輕人的遊戲。 摘自MattyB727-Car Videos

活到老飆到老…82歲老奶奶開著Porsche跑車奔馳賽道

2021-05-24 12:58
特斯拉執行長馬斯克考慮在俄羅斯設廠。Getty Images

馬斯克：特斯拉可能在俄羅斯設廠

2021-05-21 07:29
台積電。(路透)

台積電MCU產量增6成 解決車用晶片荒

2021-05-20 23:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡