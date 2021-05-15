我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

第1季新能源車銷售排行出爐 純電動車銷售年增153%

記者劉芳妙／台北報導
特斯拉Model 3為全球第一季綠能車銷售冠軍。圖：Tesla提供
特斯拉Model 3為全球第一季綠能車銷售冠軍。圖：Tesla提供

根據TrendForce研究顯示，2021年第1季全球新能源車（NEV；僅含純電動和插電混合式，不含油電混合式）共計銷售109萬輛，其中純電動車（BEV）銷售量達75萬輛，年增153%；插電混合式電動車（PHEV）則銷售34萬輛，年增128%。

其中，第1季純電動車領域市占最大的仍為中國，部分品牌排名也因此向前，除了長期穩居冠軍的Tesla以外，中國自有品牌五菱宏光、比亞迪、歐拉也在前五大拿下三席。

從純電動車領域來看，穩坐冠軍的特斯拉第一季銷售仍以Model 3為主，Model Y銷量雖有增加，但仍與Model 3有逾五萬輛的差距。五菱宏光則持續以售價僅2.88萬人民幣的宏光MINI，在中國市場創下銷量新高點，除了是當地第一季銷售最佳的BEV車款外，也超越2020全年度排行榜內位居第二、三名的Volkswagen及比亞迪，一舉攀升至第二名。

中國五菱汽車推出的小型新能源汽車—「宏光MINIEV」，起價僅約新台幣12.4萬...
中國五菱汽車推出的小型新能源汽車—「宏光MINIEV」，起價僅約新台幣12.4萬元。取材自五菱汽車官網

第五名為中國品牌歐拉，其主力產品歐拉R1（或稱歐拉黑貓）售價6.98萬人民幣，續航力可達301km，與宏光MINI同為熱門車款。

值得一提的是，位居第七名的蔚來汽車為單價較高的中國品牌，車輛能同持支援充電和換電，並在2020年推出電池租用服務（BaaS），讓搭配該服務的車款定價減少7萬人民幣，以降低消費者購買成本，都將助其銷量上升。

從插電混合式電動車來看，第一季銷量排名變化微小，第一至第四名同樣由歐系品牌BMW 、Mercedes-Benz、Volvo、Volkswagen拿下。而Toyota針對暢銷車款RAV4、Prius，推出插電式油電複合動力車型後，排名上升至第五名。另外，主打智慧化功能的理想汽車也是較受關注的中國品牌，目前僅憑一款理想ONE即突圍進入PHEV排行第十名，後續能否持續熱銷值得觀察。

全新BMW 545e插電式油電混合車。取材自BMW
全新BMW 545e插電式油電混合車。取材自BMW

TrendForce認為，區域性銷量漲跌為影響全球新能源車排行榜變動的重要關鍵。其中，中國品牌因具備市場廣大的優勢，且政府自今年三月起便積極落實如新能源車下鄉等政策以支持銷量，甚至電商於大型購物節慶如雙品網購節賣車等策略，而歐洲國家因疫情導致封鎖標準與情況不一，故第二季整體銷售表現仍存在較大變數。

Audi e-tron GT quattro與RS e-tron GT可透過27...
Audi e-tron GT quattro與RS e-tron GT可透過270kW功率輸出的快速充電站進行電能補充，約5分鐘的時間就可為車輛再補充足以行駛100公里的續航距離。取材自Audi Taiwan官網

中國 電動車 汽車

上一則

黃銅設計為靈感 MINI FROZEN BRASS EDITION限量入主

延伸閱讀

鴻海攜手Fisker 在美設電動車製造據點

鴻海攜手Fisker 在美設電動車製造據點
華男被搶電動車砸破頭 嫌犯被通緝

華男被搶電動車砸破頭 嫌犯被通緝
鴻海將在美生產電動車 掛Fisker品牌 未確定落腳威州

鴻海將在美生產電動車 掛Fisker品牌 未確定落腳威州
中國乘用車零售 4月份年增12.4%

中國乘用車零售 4月份年增12.4%

熱門新聞

路透獨家報導說，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉公司（Tesla）已暫停購地擴建上海廠的計畫。路透

路透：貿易戰帶來不確定風險 特斯拉暫停擴建上海廠

2021-05-11 07:01
吉利收購富豪汽車（Volvo）邁入十年，帶動富豪業務大翻身。(取材自微博)

Volvo汽車擬IPO上市 放棄與吉利合併

2021-05-12 23:01
韓國現代汽車在美、加召回39萬多輛汽車，有兩個問題可能導致引擎起火。(美聯社)

韓現代汽車美加召回39多萬車輛 恐引擎著火

2021-05-06 12:30
PEUGEOT總代理寶嘉聯合全新發表PEUGEOT 3008 / 5008改款車型，以全新家族設計語彙勾勒時尚動感身形，更將ADAS先進駕駛輔助系統全面提升。（圖：寶嘉聯合提供）

PEUGEOT 3008、5008新登場 注入全新設計語彙

2021-05-12 02:50
特斯拉中製Model 3第一次宣布漲價。歐新社

特斯拉也晶片荒 中國製Model 3首次宣布調漲

2021-05-07 23:29
首輛BMW電動M車款i4 M50 xDrive將提供如燃油車款般悅耳的聲浪，並同樣給予駕駛人相當熱血的感受。（圖：BMW提供）

BMW將推出第1台純電M Car 快來聽聽悅耳「電音」

2021-05-14 01:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定