黃銅設計為靈感 MINI FROZEN BRASS EDITION限量入主
MINI原廠設計團隊以引領中世紀歐洲藝術至今的黃銅設計為靈感，打造全球限量MINI Frozen Brass Edition，黃銅質地其現代與古典交融、奢華中流露不凡格調的經典風格，巧妙置入MINI五門掀背的車身外觀之中，重新詮釋MINI兼容經典與現代的品牌意象，展現MINI對細節奢華的講究。
MINI Frozen Brass Edition以帶有時光發酵韻味同時又散發鮮明當代氣息的黃銅元素，打造頭燈外框、Union Jack英國旗式樣LED尾燈外框、水箱護罩外框、引擎蓋賽車飾條、車門與尾門把手、MINI Logo、以及車側醒目的英國旗式樣飾條，在深邃的車身色調中流露輕奢視覺感受，展現英式時尚的細緻高雅。
座艙空間升級奢華的MINI Yours跑車式真皮方向盤、MINI Yours內裝飾板Fibre Alloy Illuminated、Cross Punch真皮內裝。遇見MINI Frozen Brass Edition的第一眼，目光旋即被車側醒目的英國旗飾條所吸引。深邃車色輔以大面積黃銅色英國旗幟圖案，高調展現不容錯認的英國血統。
有別於一般擁有鍍鉻門把設計的MINI掀背車型，MINI Frozen Brass Edition前後座車門把手以和車側英國旗飾條一致的銅色元素打造，輔以黑色高光澤處理環窗腰線、17 吋Cosmos Spoke 黑色輪圈，為車側視覺提供高度協調性與出眾質感。
MINI Frozen Brass Edition的頭尾燈外框、水箱護罩外框、尾門把手及最具代表性的MINI Logo同樣以銅色呈現，車頭亦以銅色引擎蓋賽車飾條勾勒出MINI的賽道精神，黃銅設計元素從車頭、車側延伸至車尾，簡潔而奢華的配色、恰如其分的細節點綴，形塑出MINI Frozen Brass Edition的經典奢華魅力。
MINI Frozen Brass Edition擁有四種車色選擇，無論是深邃的Midnight Black、經典Pepper White、代表英國賽車血統的British Racing Green IV，還是隨著陽光變換多層次藍黑色調的MINI Yours Enigmatic Black，皆能與黃銅元素激盪出多樣風格變化，展現車主獨有的個性主張。
外觀奢華，內裝鋪陳同樣極其講究。MINI Frozen Brass Edition細膩的座艙空間配置Cross Punch真皮內裝座椅，結合觸感柔軟的MINI Yours跑車式真皮方向盤，以帶有霧銀色光澤的MINI Yours內裝飾板Fibre Alloy Illuminated打造前方儀表台，構築出豪華舒適的座艙氛圍，每一次駕乘體驗都令人無比醉心。
創新的智慧科技更為MINI Frozen Brass Edition帶來便捷的駕馭體驗，標準配備MINI整合式數位儀錶，簡約且充滿現代感的設計，清晰呈現多項行車資訊；MINI Visual Boost 6.5吋觸控螢幕與原廠中文導航系統提供便利的路況資訊，帶領車主創意探索每個城市角落；無線Apple CarPlay整合系統於MINI Visual Boost啟動時便能即刻連結，為座艙空間帶來更多豐富精采的娛樂享受。
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