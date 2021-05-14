黃銅設計為靈感 MINI FROZEN BRASS EDITION限量入主

深邃車身色調結合黃銅元素套件，流露奢華的精品級質感。圖／Mini提供

MINI原廠設計團隊以引領中世紀歐洲藝術至今的黃銅設計為靈感，打造全球限量MINI Frozen Brass Edition，黃銅質地其現代與古典交融、奢華中流露不凡格調的經典風格，巧妙置入MINI五門掀背的車身外觀之中，重新詮釋MINI兼容經典與現代的品牌意象，展現MINI對細節奢華的講究。

MINI Frozen Brass Edition以帶有時光發酵韻味同時又散發鮮明當代氣息的黃銅元素，打造頭燈外框、Union Jack英國 旗式樣LED尾燈外框、水箱護罩外框、引擎蓋賽車 飾條、車門與尾門把手、MINI Logo、以及車側醒目的英國旗式樣飾條，在深邃的車身色調中流露輕奢視覺感受，展現英式時尚的細緻高雅。

時間淬鍊的奢華-MINI Frozen Brass Edition限量入主。圖／Mini提供

座艙空間升級奢華的MINI Yours跑車式真皮方向盤、MINI Yours內裝飾板Fibre Alloy Illuminated、Cross Punch真皮內裝。遇見MINI Frozen Brass Edition的第一眼，目光旋即被車側醒目的英國旗飾條所吸引。深邃車色輔以大面積黃銅色英國旗幟圖案，高調展現不容錯認的英國血統。

有別於一般擁有鍍鉻門把設計的MINI掀背車型，MINI Frozen Brass Edition前後座車門把手以和車側英國旗飾條一致的銅色元素打造，輔以黑色高光澤處理環窗腰線、17 吋Cosmos Spoke 黑色輪圈，為車側視覺提供高度協調性與出眾質感。

經典的六角形水箱護罩、頭燈外框與MINI Logo，透過Frozen Brass銅色處理更顯時代魅力。圖／Mini提供

MINI Frozen Brass Edition的頭尾燈外框、水箱護罩外框、尾門把手及最具代表性的MINI Logo同樣以銅色呈現，車頭亦以銅色引擎蓋賽車飾條勾勒出MINI的賽道精神，黃銅設計元素從車頭、車側延伸至車尾，簡潔而奢華的配色、恰如其分的細節點綴，形塑出MINI Frozen Brass Edition的經典奢華魅力。

MINI Frozen Brass Edition擁有四種車色選擇，無論是深邃的Midnight Black、經典Pepper White、代表英國賽車血統的British Racing Green IV，還是隨著陽光變換多層次藍黑色調的MINI Yours Enigmatic Black，皆能與黃銅元素激盪出多樣風格變化，展現車主獨有的個性主張。

車側醒目的黃銅色英國旗幟圖案，高調展現不容錯認的英國血統。圖／Mini提供 17 吋Cosmos Spoke黑色輪圈，以經典的多幅式設計展現運動氛圍。圖／Mini提供

外觀奢華，內裝鋪陳同樣極其講究。MINI Frozen Brass Edition細膩的座艙空間配置Cross Punch真皮內裝座椅，結合觸感柔軟的MINI Yours跑車式真皮方向盤，以帶有霧銀色光澤的MINI Yours內裝飾板Fibre Alloy Illuminated打造前方儀表台，構築出豪華舒適的座艙氛圍，每一次駕乘體驗都令人無比醉心。

創新的智慧科技更為MINI Frozen Brass Edition帶來便捷的駕馭體驗，標準配備MINI整合式數位儀錶，簡約且充滿現代感的設計，清晰呈現多項行車資訊；MINI Visual Boost 6.5吋觸控螢幕與原廠中文導航系統提供便利的路況資訊，帶領車主創意探索每個城市角落；無線Apple CarPlay整合系統於MINI Visual Boost啟動時便能即刻連結，為座艙空間帶來更多豐富精采的娛樂享受。