澳洲Ford鬧烏龍 Mustang Mach 1配件標示不符 損失大了

Ford Mustang Mach 1。 摘自Ford

買車時如果遇到宣傳配件與實車內容不符怎麼辦？在台灣 通常型錄上都會標示一行小小的提示「規格配備以實車」為主，因此可能買賣雙方的爭議就沒那麼大。但澳洲 的Ford就沒那麼幸運，他們的團隊在宣傳上標示了該車沒有的配備，導致公司賠償損失超過100萬澳元(約76.7萬美元)。

Ford Mustang Mach 1。 摘自Ford

為什麼會發生這種事呢？這次事件的主角是澳洲版本的Ford Mustang Mach 1，由於Mach 1澳洲僅被分配到700量的配額，因此澳洲Ford在宣布引進後就開始做一系列的宣傳，包括該車主要的特色，擁有那些配備等……但澳洲Ford在宣傳時完全忽略了導入澳洲的Mustang Mach 1配備可能會有所不同，因此等實車到貨後，澳洲Ford才發現麻煩大了。

Ford Mustang Mach 1。 摘自Ford

因為澳洲Ford的Mustang Mach 1早期在宣傳的時候表示會標配雷達ACC巡航控制系統、後停車雷達和霧燈，但在導入後的澳規Mustang Mach 1卻完全沒有這些配備；另外，在底盤方面，美規Mach 1配備了Torsen限滑差速器以改善操控性，但導入澳洲的規格則只有與Mustang GT和Bullitt版本相同的機械限滑差速器。這些配備的差異也讓澳洲車主紛紛去投訴。

為此澳洲Ford也發出了聲明：導入澳洲市場販售的Mustang Mach 1上有些許配備與功能上的差異，但很抱歉的是，我們在首波宣傳型錄和網站發布之前被沒有注意到，對於我們的疏失，鎮重的向所有客戶以及Mustang Mach 1車主道歉。

Ford Mustang Mach 1。 摘自Ford

澳洲Ford還針對Mustang Mach 1車型補充說明，由於Mustang Mach 1配備許多空力套件的升級，使其成為有史以來最快的自然進氣Mustang之一，但也因為某些增加下壓力和加強冷卻的獨特設計零件，導致Mustang Mach 1雖然標配倒車顯影但卻無法配備倒車雷達與ACC。

為了彌補這些車主，澳洲Ford提供了三年免費定期保養，（分別為15,000 km / 12個月，30,000km / 24個月，45,000 / 36個月），並且邀請這些車主免費參加賽道日活動做為補償。粗估這些費用總共使澳洲Ford花費超過100萬澳元。