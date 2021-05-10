延續純粹駕駛樂趣 Lotus有意將Elise平台技術轉售

Lotus Elise Sport 240。摘自Lotus

Lotus於今年初宣布品牌將迎來全新篇章，目前旗下純燃油跑車將於今年底全數停產，其中Elise與Exige也推出了Final Edition來紀念他們產品週期的最後一年，就在這些以純粹機械操駕為主的跑車已經半隻腳踏進棺材的時候，Lotus原廠似乎還保留一些轉圜的餘地。

摘自Lotus

Lotus總經理Matt Windle在接受《Automotive News Europe》專訪時表示，他願意將Elise的平台與製造技術售出，讓有意願再延續這款已經有25年歷史的小跑車生命的公司繼續生產它。「Elise是一輛很棒的車，如果有合適的合作夥伴提出合適的生產計劃，我沒有拒絕售出技術平台的理由。」

Lotus轉售技術，讓有意願再生產這輛有25年歷史的Elise車系繼續生存。摘自Lotus

Matt Windle還補充說到：「Lotus並不是輕易做出終止Elise生產的這項決定，我們已經考慮了相當久的時間，但現實面上，位於英國 Hethel的工廠整個製造流程都已轉變為自動化產線，我們沒有多餘的空間生產Elise。」

Caterham Seven 160。摘自Caterham

其實Lotus也不是第一次出售旗下車款的技術平台，早在1973年Lotus便將Lotus 7的研發資料、平台技術與製造細節等全數賣給同樣來自英國的Caterham公司，並且推出了Caterham 7，時至今日Caterham 7也仍然在市場上販售。

Elise的內裝同樣以簡潔戰鬥為主。摘自Lotus

不過目前Windle並未透露是否有公司對Elise的平台感興趣。現在由日本進口商和VT Holdings所擁有的Caterham可能是一個選項。而由前F1 車手Jenson Button創立的Radford汽車 ，最近剛發表旗下首款基於Lotus跑車所打造的車款，這間車廠或許也有興趣想收購Elise的相關平台。

Elise搭載由Toyota提供的1.8升四缸機械增壓引擎。摘自Lotus

目前在售的Elise Final Edition有Elise Sport 240、Elise Cup 250兩種車型。Elise Sport 240 Final Edition搭載由Toyota提供的1.8升四缸機械增壓引擎，可產生240hp的馬力和24.8kgm的扭矩，0-96km/h的加速為4.1秒。

Lotus Elise擁有最純粹的機械操駕樂趣。摘自Lotus

至於Elise Cup 250則憑藉優化空力套件，讓這台最終版車型在160km/h時能產生66kg的下壓力，在248km/h的極速下產生高達155kg的下壓力，使得車輛在極限狀態下的操控能夠更精準。

Elise Final Edition上配備數位儀表板。摘自Lotus

這兩款Final Edition都擁有Elise有史以來最多的選擇。最大的變化是全新的TFT數位儀表板，可以選擇兩種顯示方式，為傳統的指針顯示/賽車轉速直條模式。而每一台最終版本都可提供獨特車色、內裝、輪圈，保持Lotus客製化的精神。