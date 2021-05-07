我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

休旅佔比破4成 ŠKODA第一季全球銷量甩疫情成長7.2%

記者黃俐嘉／綜合報導
ŠKODA今年第一季全球銷售表現開紅盤。摘自ŠKODA
ŠKODA今年第一季全球銷售表現開紅盤。摘自ŠKODA

去年整年飽受COVID-19新冠肺炎疫情的影響，讓各車商著眼展望2021年的銷售與生產表現，這其中自然也包括要挑戰連續八年銷量破百萬台的捷克車廠ŠKODA，而今年也正好適逢品牌加入VAG集團第30周年。

2021年為ŠKODA加入VAG集團的第30周年。摘自ŠKODA
2021年為ŠKODA加入VAG集團的第30周年。摘自ŠKODA

ŠKODA在今年一月至三月於全球主要市場中，共交付了249,600輛，雖然遠不及2019年前三月的307,600輛，但相較於去年同期的232,900輛增長了7.2%。儘管現階段除了尚未消逝的疫情外還多了車用晶片短缺的疑慮，不過原廠對於日後品牌的新車交付與生產計畫仍抱持樂觀態度，連同財務狀況亦漸漸步入正軌。

ŠKODA Octavia為品牌第一季最賣車款，銷量已佔總銷量的25.48%。圖...
ŠKODA Octavia為品牌第一季最賣車款，銷量已佔總銷量的25.48%。圖為ŠKODA Octavia RS。 摘自ŠKODA

西歐市場依然是ŠKODA當前主力的銷售市場，第一季共計售出111,600輛，對比去年同期增加了4.6%，品牌第二大市場德國也有著2.3%的成長；至於已經成為ŠKODA品牌重心的俄羅斯市場，在今年前三月銷售亦曾長了8.6%，持續穩定的向上發展。不過ŠKODA在自家捷克市場則出現了下滑跡象，今年一月至三月衰退了8.6%，銷量也跌破了2萬輛，僅達到了19,600輛。

中國市場專屬的ŠKODA Octavia Pro。摘自ŠKODA
中國市場專屬的ŠKODA Octavia Pro。摘自ŠKODA

另外，仍為品牌最大宗的中國市場，即便在解開疫情的束縛後，銷售表現卻持續低迷，今年前三月僅交付了26,300輛，銷售不僅衰退9.3%，更是品牌今年第一季銷量下跌最多的市場，中國市場的後續表現將是影響ŠKODA能否再度挑戰百萬年銷量的關鍵之一。

全新第四代ŠKODA Fabia於5月4日正式發表。摘自ŠKODA
全新第四代ŠKODA Fabia於5月4日正式發表。摘自ŠKODA

至於在印度與土耳其等ŠKODA拓展中的市場中，今年第一季皆分別以有著4.1%與162.1%的爆炸般成長，而ŠKODA在2021年發表的首部新車即是針對印度市場所開發的小休旅Kushaq，且被原廠寄予拓展市占率的重望。截至目前為止，ŠKODA除了Kushaq外，還發表了小改款Kodaiq、中國專屬Octaiva Pro與全新第四代Fabia，新車齊發的緣故亦是原廠看好品牌今年銷售可望成長的原因。

全新ŠKODA純電休旅Enyaq iV在今年第一季共交付了500輛。摘自ŠKOD...
全新ŠKODA純電休旅Enyaq iV在今年第一季共交付了500輛。摘自ŠKODA

車款銷售部分，ŠKODA休旅「三熊」Kodiaq、Karoq、Kamiq在第一季合計銷量已佔品牌總銷售的41.91%，在小改款Kodiaq與Karoq接續上市後，預期將對於品牌的銷量將有著更穩定的助益。值得一提的是，品牌首款純電休旅Enyaq iV在今年前三月已交付了500台，原廠對於這輛純電休旅的後續表現十分看好。

休旅 疫情 中國

上一則

晶片荒何時解？BMW執行長：2年內恢復供需平衡

下一則

特斯拉也晶片荒 中國製Model 3首次宣布調漲

延伸閱讀

五月初登場...大改款ŠKODA Fabia內裝照首度曝光

五月初登場...大改款ŠKODA Fabia內裝照首度曝光
捷克參議院高票通過 力挺台灣參與WHA

捷克參議院高票通過 力挺台灣參與WHA
瑪莎拉蒂終於有油電休旅 Levante Hybrid上海車展亮相

瑪莎拉蒂終於有油電休旅 Levante Hybrid上海車展亮相
挺盟邦捷克 波羅的海三國驅逐4名俄羅斯外交官

挺盟邦捷克 波羅的海三國驅逐4名俄羅斯外交官

熱門新聞

特斯拉旗下車款Model X在柏林充電。路透

如何評價特斯拉？賓士車語音助理給了超機智答案

2021-05-03 00:50
中國貴州當地山區高速公路的高空迴轉道。擷自影片

高速公路開錯方向怎麼辦？這裡直接蓋個高空U型彎給你

2021-05-05 13:58
韓國現代汽車在美、加召回39萬多輛汽車，有兩個問題可能導致引擎起火。(美聯社)

韓現代汽車美加召回39多萬車輛 恐引擎著火

2021-05-06 12:30
特斯拉中製Model 3第一次宣布漲價。歐新社

特斯拉也晶片荒 中國製Model 3首次宣布調漲

2021-05-07 23:29
中國有一輛沙灘車大剌剌開上街，騎士想超越前方另一輛車，不料對向還有一輛轎車正好開來，沙灘車當場被2車夾殺，跌個四腳朝天。（影片截圖）

沙灘車上街超車 遇兩車夾殺「四輪朝天」翻車啦

2021-05-04 01:58
R8是Audi的旗艦性能車款，品牌的精神指標。 (取材自Audi)

R8、TT不是塞進電動馬達就好！Audi暫無後繼車款計畫

2021-05-01 01:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這