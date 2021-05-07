休旅佔比破4成 ŠKODA第一季全球銷量甩疫情成長7.2%

ŠKODA今年第一季全球銷售表現開紅盤。摘自ŠKODA

去年整年飽受COVID-19新冠肺炎疫情 的影響，讓各車商著眼展望2021年的銷售與生產表現，這其中自然也包括要挑戰連續八年銷量破百萬台的捷克車廠ŠKODA，而今年也正好適逢品牌加入VAG集團第30周年。

2021年為ŠKODA加入VAG集團的第30周年。摘自ŠKODA

ŠKODA在今年一月至三月於全球主要市場中，共交付了249,600輛，雖然遠不及2019年前三月的307,600輛，但相較於去年同期的232,900輛增長了7.2%。儘管現階段除了尚未消逝的疫情外還多了車用晶片短缺的疑慮，不過原廠對於日後品牌的新車交付與生產計畫仍抱持樂觀態度，連同財務狀況亦漸漸步入正軌。

ŠKODA Octavia為品牌第一季最賣車款，銷量已佔總銷量的25.48%。圖為ŠKODA Octavia RS。 摘自ŠKODA

西歐市場依然是ŠKODA當前主力的銷售市場，第一季共計售出111,600輛，對比去年同期增加了4.6%，品牌第二大市場德國也有著2.3%的成長；至於已經成為ŠKODA品牌重心的俄羅斯市場，在今年前三月銷售亦曾長了8.6%，持續穩定的向上發展。不過ŠKODA在自家捷克市場則出現了下滑跡象，今年一月至三月衰退了8.6%，銷量也跌破了2萬輛，僅達到了19,600輛。

中國市場專屬的ŠKODA Octavia Pro。摘自ŠKODA

另外，仍為品牌最大宗的中國 市場，即便在解開疫情的束縛後，銷售表現卻持續低迷，今年前三月僅交付了26,300輛，銷售不僅衰退9.3%，更是品牌今年第一季銷量下跌最多的市場，中國市場的後續表現將是影響ŠKODA能否再度挑戰百萬年銷量的關鍵之一。

全新第四代ŠKODA Fabia於5月4日正式發表。摘自ŠKODA

至於在印度與土耳其等ŠKODA拓展中的市場中，今年第一季皆分別以有著4.1%與162.1%的爆炸般成長，而ŠKODA在2021年發表的首部新車即是針對印度市場所開發的小休旅 Kushaq，且被原廠寄予拓展市占率的重望。截至目前為止，ŠKODA除了Kushaq外，還發表了小改款Kodaiq、中國專屬Octaiva Pro與全新第四代Fabia，新車齊發的緣故亦是原廠看好品牌今年銷售可望成長的原因。

全新ŠKODA純電休旅Enyaq iV在今年第一季共交付了500輛。摘自ŠKODA

車款銷售部分，ŠKODA休旅「三熊」Kodiaq、Karoq、Kamiq在第一季合計銷量已佔品牌總銷售的41.91%，在小改款Kodiaq與Karoq接續上市後，預期將對於品牌的銷量將有著更穩定的助益。值得一提的是，品牌首款純電休旅Enyaq iV在今年前三月已交付了500台，原廠對於這輛純電休旅的後續表現十分看好。