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Kia Carnival銷量超車Grandeur 奪韓國3月國產MPV冠軍

記者黃俐嘉／綜合報導
第四代Kia Carnival在自家韓國市場的銷售表現相當亮眼。 摘自Kia
第四代Kia Carnival在自家韓國市場的銷售表現相當亮眼。 摘自Kia

全新第四代Kia Carnival自從在去年八月於自家韓國市場上市後，便在之後的每個月份與有著國產銷售王之稱的HyundaiGrandeur上演瑜亮之爭，但最終結果幾乎都是由Hyundai Gruandeur獲勝，Kia Carnival僅在去年十月以單月交付12,093輛的成績，贏過單月也賣破萬輛的Grandeur，成為該月韓國國產車銷售冠軍。

第四代Kia Carnival三月份交付量超車Hyundai Grandeur，...
第四代Kia Carnival三月份交付量超車Hyundai Grandeur，成為韓國乘用車銷售冠軍。 摘自Kia

在過了五個月的時間後，這輛在韓國有著超高人氣的MPV (原廠另外還稱其為GUV)，終於又在今年三月的銷售競爭中超車了Hyundai Grandeur，成為三月韓國最賣的乘用車款；然而，榜首另有其「車」，三月韓國最賣國產車是由單月繳出11,213輛的「商用車」Hyundai Porter奪下，而Porter更是上月唯一一款月銷售破萬輛的國產車！

三月韓國國產車共售出140,971輛，相較於去年同期的151,025輛下滑了6.6%，但這是因為去年韓國受到COVID-19新冠肺炎疫情的衝擊，導致前兩月的供需失衡，才幾乎集中在三月份交車。事實上，今年韓國國產車三月份的銷量較二月 (101,356輛) 相比大幅成長了39.1%，除了三月天數較二月多外，Hyundai、Kia源源不絕的新車發行也是一個主因，儘管現代汽車集團在韓國的市占率已幾乎達到了壟斷的現象 (可詳見：國產銷量前兩月增20% Hyundai、Kia、Genesis韓國合計市占高達近九成！)，但2021年韓國國產車的銷量逐月增長已是不爭的事實。

Hyundai Grandeur是韓國2020年度國產車銷售冠軍。 摘自Hyun...
Hyundai Grandeur是韓國2020年度國產車銷售冠軍。 摘自Hyundai

Hyundai上月銷售增加了33.4%，整個月份交付了59,744輛，而時常在韓國國產排行前五名的「商用車」Hyundai Porter，到了今年三月創下車系歷史以來的新高！自1986年上市以來的Hyundai Porter，三月在自家韓國市場超越了國產銷售王Grandeur，以11,213輛成為三月國產車銷售冠軍 (8,751輛為內燃機、2,462輛為EV純電車型)，更是Porter時隔21個月後，單月銷量再度突破1萬輛大關。

另一國產品牌Kia三月份共售出51,011輛，與二月的銷量相比只增加了3台，但是「最強國產MPV」依舊展現超人氣，第四代Kia Carnival終於再次超車Hyundai Grandeur外，更是繼上市以來，品牌連續七個月的銷售冠軍！

全新Hyundai Staria提供了家庭旅行用的9/11人座、貨運用的3/5人...
全新Hyundai Staria提供了家庭旅行用的9/11人座、貨運用的3/5人座，以及高階Staria Lounge的7/9人座車型。圖為7人座Staria Lounge。 摘自Hyundai

另外，Carnival競爭對手除了甫上市的Honda Odyssey、Toyota Sienna等進口MPV外，最大的對手是四月中正式販售的Hyundai Staria，其在三月底展開預售的第一天，便收穫了破萬張的訂單，Staria投入市場對於韓國國產車與國產MPV競爭間產生了哪些變動，在未來幾個月內應該就會有答案了。

至於國產豪華品牌Genesis在全新GV70的助攻之下，讓三月份的銷量達到了14,066輛，儘管上市一年多的GV80銷量出現下滑，但G80與GV70兩者的銷量都較上月大幅成長，分別售出了5,252輛、5,093輛，其中，Genesis GV70更賣贏了Hyundai Tucson，成為Kia Sorento、Hyundai Palisade後三月份第三款熱銷的國產休旅。

Genesis GV70是三月份第三熱賣的韓國國產休旅。 摘自Genesis
Genesis GV70是三月份第三熱賣的韓國國產休旅。 摘自Genesis

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