3月交付量暴增6成 Volvo第一季銷售大翻身再創新紀錄

Volvo今年三月於全球販售的市場中共交付了75,315輛，與去年同期相比大漲了62.3%。摘自Volvo

不少車商在去年因為COVID-19新冠肺炎的影響，讓新車銷量與產量皆備受打擊，但隨著疫情 趨緩及疫苗開始遍佈施打後，各車商在今年起的銷售表現幾乎全數開出了紅盤，瑞典坦克Volvo就是個很好的例子。自2021年1月起品牌所交出的銷售成績單，每月的銷量可謂扶搖直上。

Volvo今年第一季銷量創下品牌史上新高紀錄。摘自Volvo

在前兩月銷量大漲近三成的表現後，Volvo今年三月於全球販售的市場中共交付了75,315輛，與去年同期相比大漲了62.3%！而如此旺盛的銷售氣勢亦讓Volvo在今年第一季共售出了185,698輛，相較於2020年第一季的131,899輛，品牌在今年前三月的銷售表現成長超過了四成，達到40.8%！

Volvo在中國當地「國產」的S90，今年在該國市場需求強勁。摘自Volvo

這其中一個很重要的關鍵就是中國 市場，今年前三季Volvo在中國的銷售增長117.7%，共交付了45,242輛，相較2020年同期的表現增加了22%，尤其是在地化生產的大型豪華房車S90有著強勁的需求，是讓Volvo今年第一季於中國銷售增長的原因之一，也因此彌補了去年因疫情而面臨的損失。

Volvo Recharge電動車系需求仍然強烈，Volvo三月份品牌電動車銷量佔總銷售的26%。摘自Volvo

另外，Volvo第一季在美國與歐洲亦分別有著39.8%、24%的成長，兩大市場在今年三月更是達到了80.9%、59.4%的大翻身成績，為Volvo能夠於2021年創下品牌史上最高的季銷量原因之一。此外，Volvo Recharge電動車 系需求仍然強烈，Volvo三月份品牌電動車銷量佔總銷售的26%，而歐洲市場38,673輛的銷量中，更是有著36%的來源為電動車型。

Volvo XC40是品牌今年第一季銷量最高的休旅。摘自Volvo

順帶一提，XC休旅三兄弟在三月又為Volvo帶來的大量銷售助益，佔比同樣超過了七成達到73.08%，其中，又以入門休旅XC40銷售最高，三月份共交付了23,958輛，其次則為21,186輛的XC60，以及交付9,893輛的XC90。