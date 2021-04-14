Yeti仍是產量最多休旅！SKODA慶賀第200萬輛SUV下線

SKODA持續擴大SUV銷售陣容，並已經累積生產達到200萬輛規模。目前產量最多的是已經停產的Yeti。 圖／SKODA提供

成立超過125年的捷克SKODA汽車 ，於2000年納入德國福斯集團（Volkswagen Group）之後旗下車款逐步多元化，不僅在2009年首度進軍多功能休旅 市場發表Yeti，更順著市場銷售趨勢陸續推出Kodiaq、Karoq以及Kamiq等更多SUV陣容。現在不僅成為品牌主力銷售級距，更在短時間內累積驚人生產數量。

SKODA在2009年首度進軍多功能休旅市場發表Yeti，更順著市場銷售趨勢陸續推出Kodiaq、Karoq以及Kamiq等更多SUV陣容。 圖／SKODA提供

SKODA汽車日前慶賀品牌第200萬輛SUV於捷克Mlada Boleslav廠下線，這輛具有里程碑意義的休旅車不僅是都會跨界主力Kamiq，同時自2019年瑞士日內瓦車展發表以來也已經累積生產25萬輛，成為現行SKODA SUV陣容中第三熱賣作品。原廠提及Kodiaq、Karoq與Kamiq等SUV目前已經占品牌全球產量的40％。

SKODA汽車日前慶賀品牌第200萬輛SUV於捷克Mlada Boleslav廠下線，這輛具有里程碑意義的休旅車是都會跨界主力Kamiq。 圖／SKODA提供

令人訝異的是，SKODA品牌首款多功能休旅車Yeti，從亮相發表、上市銷售至2017年生產停止，竟然共總生產了684,500輛新車。縱使新世代SKODA SUV陣容如Kodiaq、Karoq與Kamiq在全球各地熱賣，但至今仍未有一輛新SUV生產總量超越這數字，目前Kodiaq也才以剛超過600,000輛的規模努力追趕。

SKODA Yeti從亮相發表、上市銷售至2017年停產，總共生產684,500輛新車，目前仍是品牌產量最大的休旅車。 圖／SKODA提供

至於中型運動休旅SKODA Karoq自2017年問世至今也累積生產454,800輛，表現也算是相當不錯。而SKODA Kamiq車系還有中國 市場專屬Kamiq GT車型，若將兩車全數納入計算，SKODA Kamiq車系亦有累積生產266,000輛的成績。特別的是，原廠也將純電新作Enyaq iV納入品牌SUV陣容中，現在則已經有1,100輛新車下線。