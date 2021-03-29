我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

運動化車款還有市場？美2月銷售排行 Corvette C8進榜

記者趙駿宏／綜合報導
Lexus IS 350位居銷售速度榜第二名的位置。（取材自RTFKT）
Lexus IS 350位居銷售速度榜第二名的位置。（取材自RTFKT）

美國2月銷售最快的居然是性能車？這份統計來自於《iSeeCars》，從這份報告中我們仍然能發現在美國市場中，運動化車款還是具有一定地位的，在Top20的榜單上一共有三台車入選，總體上最快賣出的汽車是Chevrolet Corvette C8，而Lexus IS在小改後也不惶多讓，以IS 350位居第二，即便是小排量2.0T的IS 300也能擠進第17名。

2月最快賣出的汽車是Chevrolet Corvette C8。（取材自Chev...
2月最快賣出的汽車是Chevrolet Corvette C8。（取材自Chevrolet）

不過針對此現象《iSeeCars》的行分析師Karl Brauer表示：「新的中置引擎Corvette是連續第二個月銷售最快的新車。由於早期的產線延遲加上暫時停產，Corvette C8目前已經供不應求，並且由於零件供應問題，又再一次於2月的前兩週再次停產。」因此，只要Corvette C8一到貨幾乎都是直接售出。

從2月份新車的平均售出時間48.9天來看，Corvette C8僅需上架13.1天便可售出，而第二名的Lexus IS 350也只需14.5天，IS 300則是以24.9天排名第17名。

美國2月最快售出車輛排行榜。（取材自iSeeCars）
美國2月最快售出車輛排行榜。（取材自iSeeCars）

不過，這並不是說運動化或是性能車款已經攻占了銷售榜單。事實上，列表中的其他17輛車全都是SUV，跨界車或是皮卡。其中又屬Toyota集團在榜單中佔據主導地位，在20輛車中就佔了7輛，其中有4輛更是豪華品牌Lexus的車款，且IS 300、IS 350車款都有在榜單上，這對即將上市的IS 500更增添了許多買氣。而最喜歡IS的地區就非邁阿密-羅德岱堡(Fort Lauderdale)地區莫屬，平均僅需7.5天就能售出。

不過，並非所有運動型轎車都這麼熱銷。Genesis G80則是從1月至2月間銷售最緩慢的車款，需要16.6天才能售出一輛。

IS的銷售速度或許能增添IS 500的買氣。（取材自Lexus）
IS的銷售速度或許能增添IS 500的買氣。（取材自Lexus）

美國 汽車 分析師

上一則

只有特斯拉可以這樣玩 30輛Model X大跳「鷗翼」舞

延伸閱讀

歐洲確定停產！Ford Mondeo房車2022年下台一鞠躬

歐洲確定停產！Ford Mondeo房車2022年下台一鞠躬
Lexus IS之王限量版！Launch Edition帥勁水泥灰登場

Lexus IS之王限量版！Launch Edition帥勁水泥灰登場
推出6年將停產 Honda敞篷小跑車S660告別作登場

推出6年將停產 Honda敞篷小跑車S660告別作登場
美國限制原料出口 印度藥廠預警：疫苗將停產

美國限制原料出口 印度藥廠預警：疫苗將停產

熱門新聞

全新Hyundai Staria。取材自Hyundai

叫陣Carnival、最多11人座 Hyundai Staria造型搶先看

2021-03-22 00:45
30輛特斯拉Model X在音樂的陪襯下，集體大跳「鷗翼」舞，場面壯觀。(記者陳嘉寧／攝影)

只有特斯拉可以這樣玩 30輛Model X大跳「鷗翼」舞

2021-03-28 02:20
美國民眾目前已可透過比特幣支付購車款。路透

美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉

2021-03-25 09:04
央視（CCTV）記者以影像連線的方式，獨家採訪參與中國發展高層論壇2021年會的馬斯克。路透

馬斯克：中國將成為特斯拉最大市場

2021-03-23 07:40
老虎伍茲與Genesis GV80。（取材自Genesis USA Instagram）

救了伍茲一命的Genesis GV80 最新IIHS撞測成績出爐

2021-03-21 02:06
汽車零件業者博格華納力拚電動車轉型。圖為德國一家電動車工廠的流水線。(美聯社)

汽車零件商：2030年前 近半營收來自電動車

2021-03-27 14:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知