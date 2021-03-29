運動化車款還有市場？美2月銷售排行 Corvette C8進榜

Lexus IS 350位居銷售速度榜第二名的位置。（取材自RTFKT）

美國 2月銷售最快的居然是性能車？這份統計來自於《iSeeCars》，從這份報告中我們仍然能發現在美國市場中，運動化車款還是具有一定地位的，在Top20的榜單上一共有三台車入選，總體上最快賣出的汽車 是Chevrolet Corvette C8，而Lexus IS在小改後也不惶多讓，以IS 350位居第二，即便是小排量2.0T的IS 300也能擠進第17名。

2月最快賣出的汽車是Chevrolet Corvette C8。（取材自Chevrolet）

不過針對此現象《iSeeCars》的行分析師 Karl Brauer表示：「新的中置引擎Corvette是連續第二個月銷售最快的新車。由於早期的產線延遲加上暫時停產，Corvette C8目前已經供不應求，並且由於零件供應問題，又再一次於2月的前兩週再次停產。」因此，只要Corvette C8一到貨幾乎都是直接售出。

從2月份新車的平均售出時間48.9天來看，Corvette C8僅需上架13.1天便可售出，而第二名的Lexus IS 350也只需14.5天，IS 300則是以24.9天排名第17名。

美國2月最快售出車輛排行榜。（取材自iSeeCars）

不過，這並不是說運動化或是性能車款已經攻占了銷售榜單。事實上，列表中的其他17輛車全都是SUV，跨界車或是皮卡。其中又屬Toyota集團在榜單中佔據主導地位，在20輛車中就佔了7輛，其中有4輛更是豪華品牌Lexus的車款，且IS 300、IS 350車款都有在榜單上，這對即將上市的IS 500更增添了許多買氣。而最喜歡IS的地區就非邁阿密-羅德岱堡(Fort Lauderdale)地區莫屬，平均僅需7.5天就能售出。

不過，並非所有運動型轎車都這麼熱銷。Genesis G80則是從1月至2月間銷售最緩慢的車款，需要16.6天才能售出一輛。