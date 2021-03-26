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歐洲確定停產！Ford Mondeo房車2022年下台一鞠躬

記者黃俐嘉／綜合報導
Ford Mondeo近年在歐洲的銷量逐年下滑。摘自Ford
Ford Mondeo近年在歐洲的銷量逐年下滑。摘自Ford

在現今休旅車當道的時代，以及車廠追求電動化的腳步之下，有不少經典車款因此畫下句點，或者是從下一代起改走純電動車路線，而在當前汽車市場又屬房車生存最不易，這之中包括了已於美國市場停售的FordFusion。

Ford Mondeo將於2022年停產歐規車型。摘自Ford
Ford Mondeo將於2022年停產歐規車型。摘自Ford

繼美規Ford Fusion房車停產後，目前在歐洲仍持續販售中的Mondeo也確定將於2022年結束這款問世近30年的老牌房車。而這輛車名為「世界」之意的房車，於歐洲銷售累積超過五百萬輛，儘管Mondeo家喻戶曉、聲名遠播，但近年來在房車式微的情況之下，使Mondeo的銷售也開始出現了掙扎。

Ford Mondeo歐洲確定停產，且不會有後繼車。摘自Ford
Ford Mondeo歐洲確定停產，且不會有後繼車。摘自Ford

以英國市場為例，2001年Ford Mondeo在當地年販售超過86,500輛，但在過了近20年後的2020年，Ford Mondeo僅在當地交付了2,400輛！Mondeo緊縮的銷量顯示消費者的購車型態已大幅轉變，Ford表示，即便去年受到COVID-19新冠肺炎的影響，但福特去年在歐洲的休旅車占比還較2019年提升8%達到了39%，尤其在售出的Kuga車系中，更有超過一半的消費者選擇了Kuga Plug-in Hybrid插電版本。

Ford已正式停產美規Fusion。摘自Ford
Ford已正式停產美規Fusion。摘自Ford

因電動車需求逐漸提升，Ford也在一份聲明中說道，由於品牌計畫在2026年中達到零排放、2030年轉為全電動化發展，未來將致力開發電動化的乘用車型，包含拓展Kuga PHEV、Explorer PHEV等電動車於歐洲市場的銷售地位，而原廠也已針對位於西班牙瓦倫西亞的工廠投資約520萬歐元，擴大電池製造能力與電動車的組裝產能，其中也包括計畫於2022年加入產線，結合插電動力的2.5升自然進氣四缸汽油Atkinson Cycle阿特金森循環引擎的動力總成。

Ford計畫在2030年於歐洲全面轉化為純電品牌。摘自Ford
Ford計畫在2030年於歐洲全面轉化為純電品牌。摘自Ford

現行歐規Ford Mondeo Hybrid搭載了結合2.0升Atkinson Cycle阿特金森循環引擎、電動馬達，以及1.4kWh鋰電池組的Hybrid油電混合動力系統，搭配CVT無段變速箱，綜效馬力可達到187hp。雖然原廠已確定未來歐洲市場將不會有Mondeo後繼車的計畫，然而先前外媒曾經捕獲疑似是Fusion/Mondeo Active的偽裝測試車，加上原廠也尚未把話說死，這款新跨界旅行車未來加入Ford產品線後是否將沿用「Mondeo」之名，一切還有待時間的驗證。

老牌房車Ford Mondeo也抵擋不了休旅當道與電動化的趨勢，繼美規車型停產後...
老牌房車Ford Mondeo也抵擋不了休旅當道與電動化的趨勢，繼美規車型停產後，歐洲也宣布將在2022年停售。摘自Ford

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