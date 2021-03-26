震撼經典性能車市！英國三菱拍賣Evolution原廠收藏車

具有紀念價值的Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition限量版，也被英國三菱分公司釋出拍賣。 圖／Auto Auction網頁擷取

隨著汽車 動力系統逐步轉變到電動架構，加上諸多行車輔助系統，使過往純粹性能與駕馭樂趣漸漸消失。這也使近年許多經典性能車的二手價水漲船高，甚至更超過原本新車售價，並且想要在市場找到狀況好、近乎原廠的美車更是少之又少，不過英國 三菱汽車分公司（Mitsubishi Motors US）日前竟然釋出這大好機會。

英國特有的Mitsubishi Lancer Evolution X FQ440 MR就算已經停產多年，由於僅限量打造40部，現在於二手車市場仍舊火熱。 圖／Auto Auction網頁擷取

持續調整歐洲銷售方向的三菱汽車，自去年底起就不再進口全新車，將現有庫存車銷售完畢之後，2023年起改由Renault汽車OEM車款在地生產銷售。目前原廠也針對歐洲地區現有資源重新整理，如英國三菱汽車分公司，日前就大量釋出原廠收藏經典車，包括越野車、賽車、性能車等並交由拍賣 網站讓所有人競標。

英國三菱汽車分公司日前釋出多款經典與性能車進行拍賣。 圖／Mitsubishi Motors提供

令人訝異的是，英國三菱汽車分公司釋出的拍賣車輛，除了有最早在英國掛牌的Colt Lancer、Colt Galant等老車之外，尚有多部品牌經典車如3000GT、Mitsubishi Jeep以及第一代/第二代Shogun（台灣稱Pajero）越野車。當然最吸引性能車迷注目的，就是多輛具有收藏價值的Lancer Evolution性能房車。

先不說這輛為了紀念傳奇拉力車手Tommi Makinen（現任Toyota Gazoo Racing賽車顧問），連續四年奪下WRC世界拉力錦標賽冠軍特此紀念的Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition限量版，還有英國專屬的「FQ」系列高性能特殊版本，如Lancer Evolution IX MR FQ-360 HKS、Lancer Evolution X FQ440 MR等車也都名列其中。

不只Lancer Evolution，尚有Lancer Evolution Rally Car以及Galant Rally Car拉力賽車，等待新的買家購入。 圖／Auto Auction網頁擷取

除了市場上已經絕版且狀況良好的數輛Mitsubishi Lancer Evolution，英國三菱汽車分公司還把Lancer Evolution Rally Car、Galant Rally Car等拉力賽車釋出拍賣，對於大小賽事豐富的歐洲地區，絕對會有人出手搶購。最後，拍賣將從4月1日開始到4月30日為止，只要誰出的價格越高就能將這些三菱經典名駒帶回家。（拍賣網址：https://www.autoauction.co.uk/）