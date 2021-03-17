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推出6年將停產 Honda敞篷小跑車S660告別作登場

記者趙駿宏／綜合報導
Honda S660 Modulo X Version Z。（取材自Honda）
Honda S660 Modulo X Version Z。（取材自Honda）

日本有一種獨有的K-Car文化，是日本交通相關法令制定的一種微型車，根據車輛結構可分爲「二輪、三輪和四輪輕型車」三種類型，在海外最為知名的就屬「四輪輕型車」。然而在一眾實用性導向的K-Car中以敞篷雙座跑車形式打造的Honda S660就成為一輛相當吸睛的作品，不過即便是這樣特別的產品，也將在2022年3月正式停產。

Honda S660是為了慶祝本田技研50周年，在日本推出 K-Car級距敞篷雙座小跑車，採中置引擎後輪驅動的跑車設定。自2015年發表以來已經過了6年時間，在這段期間S660以及S660 Modulo X繳出銷售超過30000輛的成績單。

車身小巧，但卻有跑車樣貌的S660，搭載了一具658 c.c.的直列三缸渦輪增壓引擎，最大馬力64hp最大扭力為10.6kgm，有6速手排變速箱和CVT變速箱可供選擇；其45：55前後配重、中置引擎的設定加上只有830kg的車重(CVT版本850kg)，讓這輛動力不大的小車也能富有駕駛樂趣。

Honda S660 Modulo X Version Z。（取材自Honda）
Honda S660 Modulo X Version Z。（取材自Honda）

不過由於Honda日前宣布，S660將在2022年3月停產，也讓這輛敞篷K-Car僅剩不到一年的銷售期。

為了提升S660最後的產品價值，Honda也推出了S660 Modulo X Version Z最終特仕版。在以S660 Modulo X車型(僅搭配6速手排)為基礎下誕生的Version Z特仕車，並沒有在機械結構上做更動，反而是集中在視覺上的改裝。

外觀套件多了銘牌、鋁圈、尾翼。（取材自Honda）
外觀套件多了銘牌、鋁圈、尾翼。（取材自Honda）

在外觀上Modulo X Version Z的專屬車色為dubbed Sonic Gray Pearl與Premium Star White Pearl，輪圈則是以高亮黑呈現；內裝與頂棚採用酒紅色作為對比妝點，中控台有著專屬Version Z鋁質飾板，儀錶板上蓋與座位周圍則以類碳纖維飾板點綴。

特仕車內裝以紅黑混搭形式做妝點。（取材自Honda）
特仕車內裝以紅黑混搭形式做妝點。（取材自Honda）

雖然Honda尚未說明為什麼會停止生產，但日本媒體表示這是由於日本的各種法規變更，包括強製配備AEB自動緊急煞車系統，而S660並沒有此功能。日本也正在制定更嚴格的汽車法規，以督促車廠加速電動化。

Honda S660 Modulo X Version Z。（取材自Honda）
Honda S660 Modulo X Version Z。（取材自Honda）

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