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國民神車宏光MINIEV打敗Tesla 奪全球電動車銷量冠軍

記者林則宏／即時報導
宏光MINIEV受到中國年輕人喜愛，一個主要原因是，成功抓住了年輕人追求個性化的訴求。摘自五菱汽車官網
宏光MINIEV受到中國年輕人喜愛，一個主要原因是，成功抓住了年輕人追求個性化的訴求。摘自五菱汽車官網

特斯拉遇到強勁競爭對手了。中國本土車廠上汽通用五菱推出的新能源汽車—「宏光MINIEV」打敗特斯拉，成為今年1月全球單一新能源車型銷售冠軍。宏光MINIEV早前已曾創下上市200天、銷量突破20萬輛大關的驚人紀錄，成為全球小型新能源汽車銷售新紀錄的締造者。

據《中國經營報》報導，全球電動車銷量研究機構EV Sales近日發布的數據顯示，在今年1月全球電動車型銷量排行榜中，五菱宏光MINIEV以3.7萬輛的銷售數據排名第一，超越特斯拉Model 3的2.2萬輛銷售量。

報導稱，這是五菱宏光MINIEV首次奪得全球電動車型銷售冠軍。電動車型銷量排名第三的是Model Y，當月銷量為9,597輛。亦即，特斯拉Model 3和Model Y銷量加起來，仍不敵五菱宏光MINIEV。

上海《界面新聞》指出，宏光MINIEV推出以來，就在不斷顛覆整個行業對新能源汽車的思維模式。界面新聞形容，宏光MINIEV「可謂孕育出了一個汽車工業中的全新品類，開創了代步車藍海市場」。

報導稱，宏光MINIEV亮麗銷量數字的背後與市場渠道不無關係，目前五菱在中國185座城市已設立了215家五菱新能源車體驗店。

宏光MINIEV之所以能受到中國民眾青睞，一個關鍵因素還是在於超低售價。摘自五菱...
宏光MINIEV之所以能受到中國民眾青睞，一個關鍵因素還是在於超低售價。摘自五菱汽車官網

然而，宏光MINIEV之所以能受到中國民眾青睞，一個關鍵因素還是在於超低售價。根據官網消息，宏光MINIEV的售價只要人民幣2.88萬元（約4420美元）起。

不過，中國經營報表示，宏光MINIEV售價雖低，但可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。仔細檢視宏光MINIEV的配備可發現，一般中高檔車才有的高強度鋼板、電池熱管理、EPS、ABS、EDB、倒車雷達、兒童座椅接口、胎壓監測等，宏光MINIEV一應俱全。

報導還提到，讓人意外的是，根據五菱的銷售報告，宏光MINIEV並非一般人印象中的「老人代步車」，「90後」用戶的占比反而高達72%，女性車主占比超過60%，而銷量最高的城市則是上海。

五菱汽車3月4日以「大人們的小樂園」為主題，在上海舉辦宏光MINIEV車友會，吸...
五菱汽車3月4日以「大人們的小樂園」為主題，在上海舉辦宏光MINIEV車友會，吸引不少車主到場大秀自己愛車酷炫的設計。圖／取自《界面新聞》

除了入手門檻低外，宏光MINIEV受到中國年輕人喜愛，一個主要原因是，成功抓住了年輕人追求個性化的訴求。五菱汽車3月4日就以「裝出腔調 潮創盛典—大人們的小樂園」為主題，在上海舉辦了一場宏光MINIEV車友會。

界面新聞稱，活動現場聚集了來自全中國超過百輛經車主自行改裝的宏光MINIEV，有「賽道版」，也有「硬派越野版」。還有女性車主將自己愛車改裝成為移動化妝間、電影院等，現場儼然成為改裝車車主的交流會。

界面新聞指出，宏光MINIEV在中國已不僅僅是一部代步車，而是進階為年輕時尚社交的新裝備。

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