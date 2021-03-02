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睽違21年！第四代Toyota Yaris奪2021歐洲年度風雲車大獎

記者黃俐嘉／綜合報導
第四代Toyota Yaris奪下2021歐洲年度風雲車大獎。 摘自Yaris
第四代Toyota Yaris奪下2021歐洲年度風雲車大獎。 摘自Yaris

總共38台候選車款，到去年12月底前篩選出進入次階段的29款新車，並於今年一月初公布進入最終決選名單，包括Citroën C4、Cupra Formentor、Fiat New 500、Land RoverDefender、ŠKODA Octavia、Toyota Yaris與VolkswagenID.3等7款新車，2021歐洲年度風雲車大獎 (2021 European Car of the Year) 在歐洲時間1日公布了最後結果！

第四代Toyota Yaris以266票奪下2021歐洲年度風雲車大獎。 摘自T...
第四代Toyota Yaris以266票奪下2021歐洲年度風雲車大獎。 摘自Toyota

決選名單中的唯一日系車Toyota Yaris，以總分266分擊敗位居第二的Fiat New 500 (240分)，奪下2021歐洲年度風雲車大獎！而其餘車款分別為Cupra Formentor (239)、Volkswagen ID.3 (244)、ŠKODA Octavia (199分)、Land Rover Defender (164分) 與Citroën C4 (143分)。

2021歐洲年度風雲車大獎由最終七款決選車中唯一的日系車Toyota Yaris...
2021歐洲年度風雲車大獎由最終七款決選車中唯一的日系車Toyota Yaris奪下。 摘自Toyota

小鴨除了在歐系車中脫穎而出外，去年二月正式發表的新世代歐規Toyota Yaris，更是繼2000年以第一代車型勝出後，時隔21年再度奪得歐洲年度風雲車大獎！包括這兩世代的Yaris與2005年摘下桂冠的Prius，Toyota在這21年來已攬獲了三座歐洲年度風雲車大獎。

大多數歐洲消費者選購Toyota Yaris時，都傾向選擇Hybrid油電混合版...
大多數歐洲消費者選購Toyota Yaris時，都傾向選擇Hybrid油電混合版本。 摘自Toyota

另外，第四代Toyota Yaris除了是品牌在歐洲銷售最高的車款，亦是日本2020乘用車的銷量冠軍 (151,766輛)，更入圍了2021世界年度風雲車大獎 (World Car of The Year)，其最終結果將於今年4月20公布。

Toyota GR Yaris。 摘自Yaris
Toyota GR Yaris。 摘自Yaris

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