平價電動車崛起！2020全球電動車銷售排行榜黑馬眾多

2020年全球電動車銷售排行榜中，不僅有許多黑馬還有中國自主品牌入榜。 圖／各車廠提供

電動車 已經成為全球各車廠必爭之地，除了最知名的美國豪華電動車廠特斯拉 （Tesla）外，各傳統車廠也陸續推出數款以上的電動車投入市場競爭。回顧2020年全球電動車銷售概況，特斯拉依舊以年銷售近50萬輛的規模奪得第一，當中最熱賣的即為平價車款Model 3，並與對手拉開相當大的差距。

特斯拉Model 3去年全球累積銷售達36.5萬輛，更連續第三年奪得全球電動車銷售冠軍。 圖／Tesla提供

特斯拉Model 3電動車2020年全球累積銷售達36.5萬輛，並連續第三年奪得銷售冠軍寶座。只是排名第二的就相當令人驚訝，為中國 五菱汽車推出的「超平價」宏光Mini EV，去年光是在中國市場就賣出11.9萬輛，不僅躋身全球電動車排行榜第二，也是去年電動車最大黑馬，不過和特斯拉Model 3仍有超過24萬輛的差距。

定位在超平價路線的五菱宏光Mini EV，去年在中國就累積銷售11.9萬輛，衝上電動車銷售第二名。 圖／五菱汽車提供

歐洲市場最熱賣的Renault Zoe，在2020年共銷售出10.0萬輛成績，且銷售名次也從2019年的第八名直接爬升至第三。新入榜的還有特斯拉平價休旅Model Y，自去年初起開始陸續交車，年度累積銷售達7.9萬輛排名第四，後勢也相當看好。第五名為2019年時排名第九，2020年銷售量突飛猛進達到6.5萬輛的Hyundai Kona Electric。

Renault Zoe在2020年共銷售出10.0萬輛成績，銷售名次從2019年的第八直接爬升到第三名。 圖／Renault提供 特斯拉Model Y平價休旅去年初起開始陸續交車，年度累積銷售達7.9萬輛排名第四，後勢也相當看好。 圖／Tesla提供 Hyundai Kona Electric在2020年的全球銷售量突飛猛進達到6.5萬輛。 圖／Hyundai提供

2020年全球電動車銷售排行第六的也是黑馬，縱使自去年下半年才開始交付，但仍舊在短時間內累積5.6萬輛銷量，這款車即為福斯（Volkswagen）推出的ID.3平價電動車，且未來也具備威脅Renault Zoe地位的實力。正因為去年電動車選項太豐富，也使過往最熱賣的Nissan Leaf銷售稍顯失色，去年僅以5.5萬輛銷售成績排名第七。

福斯的ID.3平價電動車才自去年下半年才開始交付，但仍舊在短時間內累積5.6萬輛規模，未來也具備威脅Renault Zoe地位的實力。 圖／Volkswagen提供 過往最熱賣的Nissan Leaf電動車去年僅以5.5萬輛銷售成績排名第七。 圖／Nissan提供

德國豪華三大車廠中，電動車銷售表現最亮眼的Audi，去年憑藉e-Tron車系於全球賣出4.7萬輛成績，銷售排行更從2019年的第二十五名直接來到第八名。有趣的是，原先銷售亮眼的寶駿E-Series小型電動車，隨著五菱宏光Mini EV推出後，去年僅賣出4.7萬輛且名次滑落到第九，最後第十則為酷似Honda e的長城歐拉黑貓（4.6萬輛）

Audi去年憑藉e-Tron車系於全球賣出4.7萬輛成績，銷售排行從2019年的第二十五名直接來到第八名。 圖／Audi提供 外型酷似Honda e的長城歐拉黑貓，去年也賣出了4.6萬輛成績， 圖／長城汽車提供

2020年全球電動車銷售排行榜

1.特斯拉Model 3：36.5萬輛

2.五菱宏光Mini EV：11.9萬輛

3.Renault Zoe：10.0萬輛

4.特斯拉Model Y：7.9萬輛

5.Hyundai Kona Electric：6.5萬輛

6.福斯ID.3：5.6萬輛

7.Nissan Leaf：5.5萬輛

8.Audi e-Tron：4.7萬輛

9.寶駿E-Series：4.7萬輛

10.長城歐拉黑貓：4.6萬輛