跌破8000輛！疫情＋停產使蘭博基尼年度銷售明顯滑落

義大利超跑廠Lamborghini去年總銷售也受到疫情影響明顯下滑。圖：Lamborghini提供

義大利 跑車廠Lamborghini（蘭博基尼）迎合市場休旅趨勢於2018年推出品牌首款超級SUV：Urus，當年就以驚人的交付量挹注年度銷售總額，到了2019年總銷售更是大幅成長43％。原定2020年有望達到1萬輛銷售規模，但受到新冠肺炎疫情影響，不僅去年初停產長達70天，全球總銷售亦大幅滑落，甚至跌破8000輛以下。

Lamborghini去年初停產長達70天，全球總銷售大幅滑落更跌破8000輛以下。圖：Lamborghini提供

Lamborghini去年全球銷售總額為7430輛，相比2019年的8205輛銷售成績衰退9％。區域方面美國 仍是Lamborghini最大市場，2020年共交付2224輛各式新車，其次為德國（607輛），中國澳門 與香港等亦有604輛的銷售成績。同時，原廠也點出雖然韓國只賣出303輛新車，但相比前年卻有驚人的75％成長佳績。

Lamborghini去年全球銷售總額為7430輛，相比2019年的8205輛銷售成績衰退9％。圖：Lamborghini提供

個別產品方面，超級SUV：Urus依舊是Lamborghini金雞母，2020年在全球各市場共交付4391輛新車，略比2019年的4962輛減少一些。至於V10跑車Huracan雖然只賣出2193輛，但卻有3％的銷售增長表現。而V12旗艦跑車Aventador去年全球累積銷售為846輛，更也是這幾年以來首度跌破千輛以下。

Urus依舊是Lamborghini金雞母，2020年在全球各市場共交付4391輛新車，略比2019年的4962輛減少一些。圖：Lamborghini提供

V12旗艦跑車Aventador去年銷售846輛，是這幾年以來首度跌破千輛以下。圖：Lamborghini提供

展望2021年，去年底Lamborghini確認過往造就品牌輝煌銷售成績的Stephan Winkelmann，將重返Lamborghini CEO一職，並表示儘管過去一年挑戰艱辛，但整個品牌團隊全力以赴，再以堅忍不拔的精神展現2020年努力成果。縱使2021年依舊充滿挑戰，仍舊要先鞏固現有產品線，並尋求新的突破進一步加強品牌業務。