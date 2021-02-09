2020年汽車集團全球銷售洗牌！Toyota睽違5年重返寶座

艱辛的2020年過去，全球各大汽車集團銷售也有所不同。 圖／擷自各汽車集團網站

2020年對全球各車廠來說是艱困的一年，不僅受到疫情影響暫時停止生產新車，各市場的銷售表現也連帶衰退，國際知名市調機構《Focus2Move》日前推估全球汽車 集團銷售排行榜，除了已知的日本 豐田集團（Toyota）超越德國福斯集團（Volkswagen Group）重新奪回冠軍之外，法國FCA、PSA汽車集團合併之後，則有望成為全球第四大汽車集團。

率先公布全球銷售數據的德國福斯汽車集團，2020年旗下12個汽車品牌（包含Scania、MAN商車以及Ducati機車品牌），共銷售930萬輛各式新車，相比2019年衰退15.2％。至於日本豐田集團（包含HINO商用車、Daihatsu），則是共賣出952萬輛新車，縱使減少11.3％不過卻超越福斯集團，重返全球最熱賣汽車集團寶座。

2016年完成合併的雷諾日產三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance），則以全球總銷售795萬輛（－20.5％）排行第三。近年產品越來越強勢且持續擴張歐洲、北美等市場並繳出佳績的韓國現代起亞集團（Hyundai-Kia）則以652萬輛（－10.4％）穩居第四。排名第五的汽車集團則為美國 GM集團（General Motors）2020年共銷售出626萬輛（－13.2％）各式新車。

2020年全球汽車集團銷售第六名為日本Honda汽車（450萬輛、－14.1％），緊追在後的則是美國福特汽車（Ford），去年共銷售出415萬（－18.3％）新車排名第七。最受矚目的，當然就是第八法國FCA與第九的PSA汽車集團，今年初確認合併為Stellantis繁星聯盟後，兩集團總加起來的銷售量，將一口氣躍升至全球最暢銷汽車集團第四名。