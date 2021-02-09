Ford F-Series完勝Toyota Hilux 全球皮卡銷售排行出爐

皮卡近年越賣越好，放眼全球市場則有更令人驚豔的視野。 圖／各車廠提供

放眼全球市場，北美地區依舊是皮卡銷售最大區域，且都以全尺寸皮卡為市場主流，其中Ford F-Series車系已經是美國 連續44年最暢銷皮卡，加上去年推出大改款車型，今年銷量有望回歸正常水平。

Ford F-Series車系曾在2017年達到全球銷售100萬輛規模，光是美國與加拿大市場就佔全球總銷量的98％。2020年Ford F-Series車系雖然受到新冠病毒疫情影響，總銷售只有968,179輛成績，依舊傲視排名第二的Chevrolet Silverado（637,750輛）以及第三名的Ram Pick-Up（631,593輛），而這三款皮卡車都是全尺寸級距。

2020年Ford F-Series車系雖然總銷售只有968,179輛，但還是穩坐全球皮卡銷售第一，且還是美國連續44年最暢銷皮卡。 圖／Ford提供 Chevrolet Silverado則以637,750輛銷售表現，排行第二名。 圖／Chevrole提供

Toyota Hilux在皮卡市場裡算是中型級距，不過因為全球銷售範圍十分廣泛，自亞洲、東南亞、非洲、南美與中東都能見著這輛皮卡的身影，所以讓Toyota Hilux穩坐全球皮卡銷售排行榜第四名，去年共賣出323,287輛成績。至於第五名則就又回到美國品牌的GMC Sierra（304,901輛）。

Toyota Hilux由於廣泛導入全球各市場銷售加上良好的聲譽，去年共銷售323,287輛。 圖／Toyota提供 外型粗獷的GMC Sierra，則以年銷售304,901輛排名第五。 圖／GMC提供

追隨Toyota Hilux腳步，逐年拓展銷售市場且還重回美國市場的Ford Ranger，縱使競爭對手眾多，但以靠Ford汽車 在皮卡市場良好的聲譽，讓Ranger於2020年有著290,746輛銷售總成績、排名第六。而最特別的還是Toyota Tacoma，相同列為中型皮卡級距，只是銷售區域沒有Hilux廣，但依舊有252,842輛銷售表現且排名第七。

Ford Ranger重回美國市場，加上東南亞與歐洲等地，去年共銷售290,746輛新車、排名第六。 圖／Ford提供 Toyota Tacoma其實與Hilux的級距相當，不過銷售區域卻沒有Hilux廣泛，但依舊有252,842輛的銷售表現。 圖／Toyota提供

中國汽車市場皮卡銷售也越來越旺盛，不僅有更多品牌投入市場競爭，自主品牌也有亮眼的銷售表現。例如長城風駿5皮卡車去年賣出的128,461輛成績，不僅在全球銷售的排名一口氣提升三名，也進入Top 10排行榜內名列第八。至於第九名則是最快今年第四季發表大改款的Toyota Tundra（115,771輛），第十Chevrolet Colorado（115,174輛）。

最快今年第四季發表大改款車型的Toyota Tundra，就算車系較老但仍有年銷售115,771輛的實力。 圖／Toyota提供

2020年全球皮卡銷售排行榜

1.Ford F-Series：968,179輛

2.Chevrolet Silverado：637,750輛

3.Ram Pick-Up：631,593輛

4.Toyota Hilux：323,287輛

5.GMC Sierra：304,901輛

6.Ford Ranger：290,746輛

7.Toyota Tacoma：252,842輛

8.長城風駿5：128,461輛

9.Toyota Tundra：115,771輛

10.Chevrolet Colorado：115,174輛