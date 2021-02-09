Ford F-Series完勝Toyota Hilux 全球皮卡銷售排行出爐
放眼全球市場，北美地區依舊是皮卡銷售最大區域，且都以全尺寸皮卡為市場主流，其中Ford F-Series車系已經是美國連續44年最暢銷皮卡，加上去年推出大改款車型，今年銷量有望回歸正常水平。
Ford F-Series車系曾在2017年達到全球銷售100萬輛規模，光是美國與加拿大市場就佔全球總銷量的98％。2020年Ford F-Series車系雖然受到新冠病毒疫情影響，總銷售只有968,179輛成績，依舊傲視排名第二的Chevrolet Silverado（637,750輛）以及第三名的Ram Pick-Up（631,593輛），而這三款皮卡車都是全尺寸級距。
Toyota Hilux在皮卡市場裡算是中型級距，不過因為全球銷售範圍十分廣泛，自亞洲、東南亞、非洲、南美與中東都能見著這輛皮卡的身影，所以讓Toyota Hilux穩坐全球皮卡銷售排行榜第四名，去年共賣出323,287輛成績。至於第五名則就又回到美國品牌的GMC Sierra（304,901輛）。
追隨Toyota Hilux腳步，逐年拓展銷售市場且還重回美國市場的Ford Ranger，縱使競爭對手眾多，但以靠Ford汽車在皮卡市場良好的聲譽，讓Ranger於2020年有著290,746輛銷售總成績、排名第六。而最特別的還是Toyota Tacoma，相同列為中型皮卡級距，只是銷售區域沒有Hilux廣，但依舊有252,842輛銷售表現且排名第七。
中國汽車市場皮卡銷售也越來越旺盛，不僅有更多品牌投入市場競爭，自主品牌也有亮眼的銷售表現。例如長城風駿5皮卡車去年賣出的128,461輛成績，不僅在全球銷售的排名一口氣提升三名，也進入Top 10排行榜內名列第八。至於第九名則是最快今年第四季發表大改款的Toyota Tundra（115,771輛），第十Chevrolet Colorado（115,174輛）。
2020年全球皮卡銷售排行榜
1.Ford F-Series：968,179輛
2.Chevrolet Silverado：637,750輛
3.Ram Pick-Up：631,593輛
4.Toyota Hilux：323,287輛
5.GMC Sierra：304,901輛
6.Ford Ranger：290,746輛
7.Toyota Tacoma：252,842輛
8.長城風駿5：128,461輛
9.Toyota Tundra：115,771輛
10.Chevrolet Colorado：115,174輛
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