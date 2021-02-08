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日本休旅不太流行了？新Toyota Yaris奪年度銷售王

記者張振群／綜合報導
新世代Toyota Yaris成為日本乘用車年度銷售總冠軍。 圖／Toyota提供
新世代Toyota Yaris成為日本乘用車年度銷售總冠軍。 圖／Toyota提供

2020年全球各主要汽車市場都受到新冠肺炎（COVID-19）影響出現銷售衰退，以日本乘用車市場為例，年度銷售不僅出現12.3％跌幅、總市場也只有2,880,527輛（未計算輕型車）。不過就算如此，市場也出現些許改變，如2019年重返冠軍寶座的Toyota Prius，維持不到一年時間就被新世代Toyota Yaris取代成為年度銷售王。

Toyota Raize都會跨界休旅去年上半年以強勢的銷量奪下數月銷售冠軍，但後...
Toyota Raize都會跨界休旅去年上半年以強勢的銷量奪下數月銷售冠軍，但後來被新世代Toyota Yaris超車。 圖／Toyota提供

全球休旅熱，但日本乘用車市場依舊以掀背、都會小車為主力，縱使2019年底推出的Toyota Raize都會跨界休旅，去年上半年以強勢的銷量奪下數月銷售冠軍。不過在新世代Toyota Yaris交車速度穩定之後，去年下半年就持續穩坐月銷售寶座。直到2020年結束後，就以151,766輛累積銷售總成績，成為日本乘用車年度暢銷車款。

新世代Toyota Yaris去年在日本市場共賣出151,766輛成績。 圖／T...
新世代Toyota Yaris去年在日本市場共賣出151,766輛成績。 圖／Toyota提供
新世代Honda Fit去年在日本市場則是賣出98,210輛排名第四。 圖／Ho...
新世代Honda Fit去年在日本市場則是賣出98,210輛排名第四。 圖／Honda提供

有望一度改變日本乘用車銷售型態的Toyota Raize都會跨界休旅車，雖然在去年中之後被新世代Toyota Yaris超越，不過年度銷售仍以126,038輛位居第二、第三則是Toyota Corolla車系（118,276輛）、第四為新世代Honda Fit（98,210輛）、第五Toyota Alphad（90,748輛），可以發現前五名就只有一輛休旅車入榜。

2020年日本乘用車銷售排行榜，自第六名之後年銷售量就低於9萬輛，包括Toyota Roomy（87,242輛）、Honda Freed（76,283輛）、Toyota Sienta（72,689輛）、Nissan Note（72,205輛）、Toyota Voxy（69,2517輛）。同時，可以發現仍是以多功能車為主，並沒有再出現任何一輛休旅車，看來日本乘用車市場對休旅的喜好，沒有像國外那樣熱。

Toyota Sienta在日本乘用車市場也頗受歡迎，去年共賣出72,689輛。...
Toyota Sienta在日本乘用車市場也頗受歡迎，去年共賣出72,689輛。 圖／Toyota提供

2020日本乘用車銷售排行榜

1.Toyota Yaris：151,766輛（新入榜）

2.Toyota Raize：126,038輛（新入榜）

3.Toyota Corolla：118,276輛（＋13.3％）

4.Honda Fit：98,210輛（＋32.0％）

5.Toyota Alphad：90,748輛（＋32.1％）

6.Toyota Roomy：87,242輛（－4,8％）

7.Honda Freed：76,283輛（－10.9％）

8.Toyota Sienta：72,689輛（－34.4％）

9.Nissan Note：72,205輛（－39.1％）

10.Toyota Voxy：69,517輛（－21.0％）

大改款Nissan Note已經發表亮相，期望能在日本市場再創下新銷售紀錄。 圖...
大改款Nissan Note已經發表亮相，期望能在日本市場再創下新銷售紀錄。 圖／Nissan提供

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