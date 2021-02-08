日本休旅不太流行了？新Toyota Yaris奪年度銷售王
2020年全球各主要汽車市場都受到新冠肺炎（COVID-19）影響出現銷售衰退，以日本乘用車市場為例，年度銷售不僅出現12.3％跌幅、總市場也只有2,880,527輛（未計算輕型車）。不過就算如此，市場也出現些許改變，如2019年重返冠軍寶座的Toyota Prius，維持不到一年時間就被新世代Toyota Yaris取代成為年度銷售王。
全球休旅熱，但日本乘用車市場依舊以掀背、都會小車為主力，縱使2019年底推出的Toyota Raize都會跨界休旅，去年上半年以強勢的銷量奪下數月銷售冠軍。不過在新世代Toyota Yaris交車速度穩定之後，去年下半年就持續穩坐月銷售寶座。直到2020年結束後，就以151,766輛累積銷售總成績，成為日本乘用車年度暢銷車款。
有望一度改變日本乘用車銷售型態的Toyota Raize都會跨界休旅車，雖然在去年中之後被新世代Toyota Yaris超越，不過年度銷售仍以126,038輛位居第二、第三則是Toyota Corolla車系（118,276輛）、第四為新世代Honda Fit（98,210輛）、第五Toyota Alphad（90,748輛），可以發現前五名就只有一輛休旅車入榜。
2020年日本乘用車銷售排行榜，自第六名之後年銷售量就低於9萬輛，包括Toyota Roomy（87,242輛）、Honda Freed（76,283輛）、Toyota Sienta（72,689輛）、Nissan Note（72,205輛）、Toyota Voxy（69,2517輛）。同時，可以發現仍是以多功能車為主，並沒有再出現任何一輛休旅車，看來日本乘用車市場對休旅的喜好，沒有像國外那樣熱。
2020日本乘用車銷售排行榜
1.Toyota Yaris：151,766輛（新入榜）
2.Toyota Raize：126,038輛（新入榜）
3.Toyota Corolla：118,276輛（＋13.3％）
4.Honda Fit：98,210輛（＋32.0％）
5.Toyota Alphad：90,748輛（＋32.1％）
6.Toyota Roomy：87,242輛（－4,8％）
7.Honda Freed：76,283輛（－10.9％）
8.Toyota Sienta：72,689輛（－34.4％）
9.Nissan Note：72,205輛（－39.1％）
10.Toyota Voxy：69,517輛（－21.0％）
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