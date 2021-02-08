保時捷拚全面電動化 僅剩經典「911」堅守燃油引擎

德國跑車代表性品牌保時捷布局電動車，未來10年將全面走向電動化。（圖：Porsche提供）

德國 跑車代表性品牌保時捷布局電動車 ，未來10年將全面走向電動化，僅剩911跑車堅守燃油引擎，保時捷期待新開發的合成燃料能留下這款經典跑車。

保時捷（Porsche）執行長布魯莫（Oliver Blume）接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）訪問時表示，未來5年保時捷將投資150億歐元研發電動車，預計到了2025年，純電動車和油電混合動力車將占銷量的一半，2030年前提高到8成，僅剩經典的911跑車仍繼續採用燃油引擎。

保時捷去年賣出了27萬2000輛，其中純電動跑車Taycan2萬輛；布魯莫指出，如果不是疫情，去年的銷量應該會超過30萬輛，創下品牌的新里程碑。

保時捷隸屬德國福斯汽車集團（Volkswagen），與奧迪（Audi）、Škoda等集團其它品牌一樣走向電動化，福斯今年將推出休旅車ID.4、轎車ID.5等純電動車，保時捷的Taycan也將推出旅行車版。

上月底，布魯莫接受德國「商報」（Handelsblatt ）訪問時即預期，到了2025年保時捷賣出的跑車將有一半是電動車，而且多數是純電動車。

為達到減碳目標，布魯莫表示電動化的趨勢不可避免，但他強調保時捷也希望成為合成燃料的先驅，正研究如何將零碳排生產的甲醇轉化成合成燃料，藉此留下經典的911。

布魯莫指出，目前合成燃料每公升的價格大約10美元 ，如果產量夠大，10年後可降到2美元以下。目前全球使用燃油引擎的汽車超過10億輛，合成燃料的優勢是可繼續使用引擎和現有的基礎建設。