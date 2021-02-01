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Infiniti Q60獲2021美國Vincentric最佳價值豪華轎跑車獎

記者趙駿宏／綜合報導
Infiniti Q60連續兩年獲得Vincentric最佳價值豪華轎跑車獎。 圖／Infiniti提供
Infiniti Q60連續兩年獲得Vincentric最佳價值豪華轎跑車獎。 圖／Infiniti提供

InfinitiQ60被美國Vincentric評選為2021年最佳豪華轎跑，這已經是Q60連續第二年獲獎。該獎項是Vincentric機構分別對於各車型所評選出來的獎項，在豪華轎跑車(Luxury Coupe)的分類裡Infiniti Q60雀屏中選，且在美國Q60最近還被公認為是經過認證的最佳二手車。

Infiniti Q60在美國被評選為CP值最高的轎跑車。 圖／Infiniti...
Infiniti Q60在美國被評選為CP值最高的轎跑車。 圖／Infiniti提供

Vincentric的評選方式通過折舊、保險、維修、保養、售價、燃油、稅金以及各州收費相關的成本與機會成本相結合，來計算車輛擁有成本，以得出可衡量的車輛擁有價格。且Vincentric會根據市場分類和初始購買價格，來評比哪些車輛的擁有成本低於預期，才能獲得美國車輛最佳價值獎。

3.0升V6雙渦輪增壓引擎，最高有400匹馬力的輸出。 圖／Infiniti提供
3.0升V6雙渦輪增壓引擎，最高有400匹馬力的輸出。 圖／Infiniti提供

即便美國2021年式的Infiniti Q60價格有稍稍調漲，並僅分為Pure、Luxe和RedSport 400三個等級。但其搭載的3.0升V6雙渦輪增壓引擎在Pure、Luxe車型上可產生300hp/40.7kgm的動力輸出，Red Sport 400車型更是調校至400hp/48.4kgm，並標配了主動式懸吊系統。全車型都搭配7速自排變速箱，並都有2WD和AWD可供選擇。

2021年式為人詬病的車載螢幕系統也全數更新，支援Apple CarPlay。 ...
2021年式為人詬病的車載螢幕系統也全數更新，支援Apple CarPlay。 圖／Infiniti提供

其他配備方面，包含加熱方向盤、雙前座電熱椅、駕駛座電動腰靠。安全配備有盲點偵測、360度環景、車道偏離警示、ProACTIVE 智慧駕駛科技、PFCW 超視距車輛追撞警示系統等其他駕駛輔助系統都一應具全。

在售價部分Pure入門車型為41,650美元，Luxe車型來到50,200美元，頂級Red Sport 400車型為58,100美元。比起同級的豪華轎跑車來說，高性價比和後續實惠的養護成本也是Infiniti Q60能夠贏得獎項的主要因素之一。

Infiniti Q60 Red Sport 400。 圖／Infiniti提供
Infiniti Q60 Red Sport 400。 圖／Infiniti提供

Vincentric總裁David Wurster表示：「有多種因素會影響車輛的擁有成本。基於擁有和操作車輛所產生的所有成本(包括保養、維修稅金等)，Infiniti Q60在豪華轎跑車上名列前茅。

Infiniti Americas集團副總裁Jeff Pope說到：「贏得Vincentric 2021美國最佳價值獎也代表了2021 Q60的出色表現獲得了肯定。始終如一地創造出高品質豪華車的承諾是我們的工程師的驕傲」。

Infiniti Q60 Red Sport 400。 圖／Infiniti提供
Infiniti Q60 Red Sport 400。 圖／Infiniti提供

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