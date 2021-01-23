不敵疫情！保時捷2020年全球銷售首見衰退

受到疫情影響，過往銷售強勢的德國保時捷汽車於2020年也出現衰退。（圖：Porsche提供）

2019年時，德國 跑車廠保時捷（Porsche）不僅倚靠Cayenne旗艦休旅 、Macan運動休旅創下品牌連續9年銷售增長，更以傲人的10％雙位數成長創下28萬800輛全球銷售新高紀錄。原本以為2020年能挑戰30萬輛規模，但無情的新冠肺炎（COVID-19）疫情 不僅打亂生產、銷售節奏，2020年全球總銷售成績也首度出現衰退。

原以為保時捷汽車2020年能挑戰30萬輛規模，但新冠肺炎（COVID-19）疫情不僅打亂生產、銷售節奏，全球總銷售成績也比2019年略少。 （圖：Porsche提供）

自原廠公布的2020年全球銷售報告來分析，保時捷去年於全球市場賣出272,162輛各式新車，相比2019年有3％的跌幅。當中，又以德國市場最為嚴重，2020年僅賣出2萬6152輛新車，相比2019年時的萬1618輛大幅退步17％。不過亞太、非洲和中東以及中國地區則是傳出捷報，各分別繳出成長4％、3％的亮眼成績。

保時捷去年於全球市場賣出272,162輛各式新車，相比2019年有3％跌幅。當中，又以德國市場最為嚴重，2020年僅賣出26,152輛新車，大幅退步17％。 （圖：Porsche提供）

值得一提的是純電跑車保時捷Taycan，雖然去年因為經歷長達六周的停產作業，不過在2020年仍賣出不俗的2萬15輛紀錄，相信今年產線若能持續穩定之下，保時捷Taycan於2021年的銷售表現仍舊看漲。至於最熱賣車款方面，保時捷2020年賣最好的是Cayenne旗艦休旅車系，不僅交付量達9萬2860輛，還有著1％的成長。

雖然去年保時捷Taycan經歷長達六周的停產作業，不過在2020年仍賣出不俗的2萬15輛紀錄。 （圖：Porsche提供）

保時捷2020年賣最好的是Cayenne旗艦休旅車系，不僅交付量達9萬2860輛，還有著1％的成長。 （圖：Porsche提供）

至於保時捷其他跑車方面，718車系於全球共賣出2萬1784輛新車（＋6％），品牌標誌性跑車保時捷911則交付3萬4328輛成績。展望2021年，銷售與行銷主管Detlev von Platen表示：我們將繼續進行產品攻勢，包括Taycan和911其他衍生作品。我們充滿樂觀並期待2021年，這一年也將以保時捷獨特的品牌體驗做為吸引力。