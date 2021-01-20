BMW 2020北美豪華車銷量二連霸！Volvo成唯一正成長豪華品牌

儘管BMW去年在北美銷量下滑17.5%，但其仍順利連霸了北美豪華車銷售冠軍。摘自BMW

結束了令人悲傷又混亂的2020年後，深受COVID-19新冠肺炎疫情 所苦的眾車商逐漸公布了自家品牌在去年的銷量表現，而在疫情相當嚴峻的美國 自然也不會有多亮眼的銷售成績，BMW儘管有著高達17.5%跌幅的銷售，卻仍蟬聯了北美豪華車年度銷售冠軍！

BMW去年繼續蟬聯了北美豪華車冠軍寶座。摘自BMW

多虧了下半年的銷量注入，尤其第四季僅微幅下跌2%、已近十萬輛的交付量拉抬了BMW去年在北美的銷售成績，最終讓BMW在2020年於北美達成278,732輛的銷售表現，雖然遠不及於2019年的338,003輛，但靠著X3、X5與X7這三款超熱賣X Series豪華休旅 ，還是將BMW推上了銷售首位，連續兩年蟬聯了北美豪華車銷售冠軍。

全新Mercedes-Benz GLB去年在北美交付了23,183輛。摘自Mercedes-Benz

而緊接在BMW之後的不意外為Mercedes-Benz與Lexus，不過這兩家豪華品牌的排名卻交換了！Mercedes-Benz去年銷量降幅雖然較小為13%，不過德國三芒星2020年在北美共售出274,916輛的成績，使其以125輛的差距輸給了年銷275,041輛的日系豪華品牌Lexus (-7.7%)。

美系豪華品牌Lincoln林肯汽車去年在自家市場的衰退幅度是所有豪華品牌中最小。摘自Lincoln

至於其他豪華品牌去年在北美市場的表現，依序為：186,620輛的Audi (-17%)、129,495輛的Cadillac (-17.1%)、110,129輛的Volvo (+1.8%)、105,410輛的Lincoln (-6.1%)、79,502輛的Infiniti (-32.5%)、57,294輛的Porsche (-7%)。

Volvo去年在北美銷售達到正成長，是所有豪華品牌唯一一家銷售增加的車商。摘自Volvo

值得一提的是，在看似愁雲慘霧的銷售成績單上，唯獨瑞典豪華品牌Volvo硬是脫穎而出達成了正成長的表現，尤其Volvo在12月時交付量較2019年同期增長了15.2%，包括XC90、XC40、XC60休旅三兄弟都有著爆炸性的成長，讓Volvo在去年最後一個月拉出一波強近的尾盤，儘管2020年的增長幅度未若2019年，但能在疫情險峻的一年中獲得正成長的銷量已是件難能可貴的事。