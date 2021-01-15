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挺過疫情！2020年ŠKODA再度突破百萬輛銷售紀錄

記者黃俐嘉／綜合報導
ŠKODA在2020年成功挑戰年銷百萬輛的銷售紀錄。摘自ŠKODA
ŠKODA在2020年成功挑戰年銷百萬輛的銷售紀錄。摘自ŠKODA

2020年全球飽受新冠肺炎所苦，許多產業也因此成為了受害者，這其中當然包括了汽車業，尤其歐美實施封城後讓很多車商採取停工的防疫措施，大大衝擊了整個汽車產業，而近年來銷量成績相當亮眼的ŠKODA也曾因此停工近40天。

ŠKODA在2020年因為COVID-19的緣故而全面停工了39天。摘自ŠKOD...
ŠKODA在2020年因為COVID-19的緣故而全面停工了39天。摘自ŠKODA

在去年三月中停工39天的ŠKODA，原以為ŠKODA挑戰年銷百萬輛的紀錄會因為疫情而終止，但原廠在六月起積極重啟各地經銷商的銷售計畫 (尤其是品牌最主要的銷售市場)，再加上新車投入市場的全力支援，讓ŠKODA在2020年的銷量儘管較2019年下滑19.1%，但仍然交付了1,004,800輛的破百萬輛年銷成績，達成品牌連續七年銷量突破百萬輛的新紀錄！

儘管2020銷售表現下滑了19.1%，但ŠKODA去年仍交付了1,004,800...
儘管2020銷售表現下滑了19.1%，但ŠKODA去年仍交付了1,004,800輛，成功達成連續七年銷售破百萬輛的紀錄。摘自ŠKODA

去年八月正式擔任ŠKODA新任執行長的Thomas Schäfer，對於品牌能夠在無比艱難的一年中再度達成百萬年銷量給予巨大的肯定，並且感謝ŠKODA旗下每一位員工為品牌的貢獻與付出。而攤開ŠKODA在2020年的十大主要銷售市場，除了不變的大宗市場中國與德國外，ŠKODA在去年最大的收穫是在土耳其取得了重大的成就，2020整年的交付量大幅增長了56.3%、達到24,200輛，數量看似不多，卻擠下了奧地利空降至ŠKODA品牌第九大市場。

小改款ŠKODA Superb Combi。摘自ŠKODA
小改款ŠKODA Superb Combi。摘自ŠKODA

另外，近年穩當成為ŠKODA最主要市場之一的俄羅斯，在去年還以年銷94,600輛、成長6.8%的成績，超越品牌的家鄉捷克，成為ŠKODA去年第三大的銷售市場！另外，雖然ŠKODA在歐洲的市占率提升至5.4%，不過去年因為深受疫情所害，使西歐、中歐、東歐市場都呈現雙位數下滑，因此ŠKODA對2021年的銷量仍有所保留，並表示品牌會密切關注市場的各種變化。

第四代ŠKODA Octavia進入2021歐洲年度風雲車最終七款新車的決選階段...
第四代ŠKODA Octavia進入2021歐洲年度風雲車最終七款新車的決選階段。摘自ŠKODA

車款部分仍然以品牌最暢銷的Octavia為首，且第四代ŠKODA Octavia更進入了2021歐洲年度風雲車最終七款新車的決選階段！而「熊熊家族」Kodiaq、Karoq、Kamiq以合計約397,300輛的成績，與Octavia共佔了ŠKODA去年總銷量約65%。此外，去年九月正式發表的ŠKODA首款純電休旅Enyaq iV，在短短的四個月裡已交付了約600輛，其後續的發展值得期待與觀察。

ŠKODA Enyaq iV為品牌首款純電休旅，同時亦是ŠKODA第一款建構於V...
ŠKODA Enyaq iV為品牌首款純電休旅，同時亦是ŠKODA第一款建構於VAG集團的MEB電動模組化底盤平台的電動車。摘自ŠKODA

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