第四代Kia Sorento 登2020韓國年度國產休旅銷售冠軍

第四代Kia Sorento繼2017年後又再度成為韓國國產休旅年度銷量冠軍。 摘自Kia

韓系車商Hyundai-Kia集團包括豪華品牌Genesis，三大品牌在2020年推出了相當款的新車，其中不乏現行主力銷售車款，諸如Hyundai Elantra/Avante、Hyundai Tucson、Kia Sorento、Hyundai Santa Fe推出了大改款、新動力、小改款等車型，儘管有著新冠肺炎 (COVID-19) 「相伴」的2020年，但得益於新車陸續推出加上韓國政府祭出的消費稅減免政策影響，讓去年韓國國產車總銷量達到了1,607,035輛，相較2019年的1,533,166輛增加了4.8%，而2020年韓國國產車銷售前十名的車款全部都由Hyundai與Kia包辦。

擁有Hyundai、Kia與Genesis的現代汽車 集團 (Hyundai Motor Group) 在2020年於韓國的總銷量為1,340,254台，不僅較2019年增長了6.2%，三品牌的合計銷售量共佔韓國國產車總數的83.3% (Hyundai：42.2%、Kia：34.4%、Genesis：6.7%)，市占率又較2019年小幅增加了1.1%。

Hyundai在去年第三季末發表了新世代Tucson，雖然未擠進2020韓國國產銷售Top 10，但因當時接獲大量的接單，讓Tucson在2021年的銷量備受矚目。 摘自Hyundai

其中，藉由新世代G80與全新休旅 GV80的問世，豪華品牌Genesis在2020年的銷量達到108,384輛、大幅成長161.4%，是品牌創立五年以來首次在自家韓國賣破十萬輛，就連去年的市占率也超過了雷諾三星 (5.9%)、韓國GM通用汽車 (5.1%) 等其餘韓國國產車商。

Genesis去年在自家韓國年銷量首度突破十萬輛。圖為全新Genesis GV80 (上) 與新世代G80 (下)。 摘自Hyundai Motor Group

2020韓國十大國產車包括了六款Hyundai與四款Kia，國產車冠軍由去年共售出145,463輛的Hyundai旗艦房車Grandeur奪下，且其以成長40.7%的超水準表現蟬聯了「國產冠軍」的名號外，更是車系推出六代車型以來達到史上最高的銷量！只可惜Grandeur並未超過2000年由Hyundai Sonata所創下的152,023輛年銷紀錄。

Hyundai Grandeur以145,463輛的成績蟬聯了韓國國產車年度銷售冠軍。 摘自Hyundai

至於2020韓國國產「房車」亞軍則是由去年發表新世代車型的Hyundai Elantra/Avante拿下，以將近九萬、共87,731輛衝進了2020韓國國產車Top 3，採用獨樹一幟的設計與尖端的科技配備，讓煥然一新的Elantra/Avante在市場上深受喜愛，去年的銷量也因此大幅提升了41.2%。

第七代Hyundai Elantra/Avante去年在韓國的銷售也開出了紅盤，成為了國產房車年度銷售亞軍。 摘自Hyundai

另外，2020韓國前五大國產車中還包括了兩款Kia的新車，包括Kia K5與Kia Sorento兩款大改款新車，前者在去年共售出84,550輛，比起2019年暴風成長一倍以上 (2019年連Top 10都進不去)！至於同樣在去年發表大改款車型、進入第四代的Kia Sorento，年銷量不僅達到82,275輛，成長57.2%的超高水準也順利讓Kia Sorento繼2017年後再度榮登韓國年度國產休旅銷量冠軍！

第四代Kia Sorento去年在韓國銷量大爆發，成為了2020韓國國產休旅銷量冠軍。 摘自Kia

值得注意的是，新世代Kia Sorento在去年二月中亮相、三月才開始正式於韓國銷售，在十個月的完整銷售月份中就創下了亮眼的銷售成績，除了因為新車採取了新穎年輕又具備帥氣的外型設計、配置多樣的數位化科技配備與主動式安全系統外，最主要的原因是Sorento在韓國提供了汽油、柴油與車系史上首度擁有的Hybrid油電混合動力，豐富的動力編成讓消費者有了更多的選擇。

Kia Sorento Hybrid、Hyundai Santa Fe Hybrid。 摘自Hyudndai、Kia

尤其在油電動力的加入後又更刺激Kia Sorento在韓國的銷量，這亦是Sorento在2020年能擊敗連兩年 (2018年、2019年) 國產休旅冠軍Hyundai Santa Fe另一個相當重要的因素，因為Hyundai Santa Fe Hybrid尚未加入銷售端，讓Sorento Hybrid成為韓國國內同級距車型唯一擁有Hybrid動力的休旅車，而年銷來到21,246台的Sorento Hybrid，對於Sorento車系整體的銷售幫助甚大，這也是Hyundai Santa Fe去年在韓國的銷量很難贏過Kia Sorento的原因之一。

Hyundai Santa Fe Hybrid油電車型因尚未加入銷售陣容，使其去年在韓國的銷量很難追上Kia Sorento。 摘自Hyundai

此外，在八月才正式於韓國市場中販售的大改款Kia Carnival，2020年最終銷量「僅」64,195輛看似普通，但這其中以「新世代」車型販售的數量就超過了4萬台，且Kia Carnival自去年九月起皆進入了韓國前五大國產銷售排行榜，「超人氣MPV」的魅力在2021年應該也會持續燃燒，預計Kia Carnval今年的銷量將大幅增長！

2020年韓國國產車銷售Top 10

1. Hyundai Grandeur：145,463輛

2. Hyundai Porter：95,194輛

3. Hyundai Avante (Elantra)：87,731輛

4. Kia K5：84,550輛

5. Kia Sorento：82,275輛

6. Hyundai Sonata：67,440輛

7. Hyundai Palisade：64,791輛

8. Kia Carnival：64,195輛

9. Kia Bongo：61,906輛

10. Hyundai Santa Fe：57,578輛