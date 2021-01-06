沒被疫情打倒！美去年底汽車銷售轉佳 市場樂觀看復甦

豐田2020年在美國的銷售下滑11%。（美聯社）

幾大汽車 製造商去年第4季的美國 銷售相對較佳，激勵市場樂觀看待汽車產業今年持續復甦，走出新冠肺炎疫情 危機。

通用汽車（GM）5日表示，去年第4季銷售增加4.8%，是2020年唯一銷售增加的一季，豐田汽車也表示，12月銷售比一年前增加。飛雅特克萊斯勒（FCA）也說，去年第4季銷售比前一年同期加速。

幾乎所有主要車廠預估，2020年銷售預料大幅下滑，顛覆美國車市過去五年的榮景，包括每年高達1700萬輛的汽車銷量。

幾家研究機構的分析師預估，若納入第4季的銷售數據，美國去年汽車銷售量預估介於1440萬至1460萬輛，預料比前一年下滑15%，至少是2012年來最低銷售水準。

GM表示，皮卡車和大型運動休旅車（SUV）去年第4季交車量大增，這兩款車是利潤最高的車款。通用汽車去年銷售下滑12%，降幅小於整體汽車業的預期結果。

豐田去年的美國銷售下滑11%，旗下RAV4 SUV和皮卡Tacoma需求強勁，彌補Corolla和Camry轎車在內整體汽車銷售頹勢。

FCA去年第4季銷售下滑8%，主因新冠疫情衝擊民眾旅遊，導致汽車租賃公司的需求銳減。該公司全年銷售大幅下滑17%。

不過，分析師認為，汽車銷售預料在今年進一步復甦，主要受逼近歷史低點的利率和新一輪紓困方案提振。後者包括直接發放現金給民眾。汽車經銷商和企業主管信心滿滿，認為新冠肺炎疫情將激發新車需求，例如部分消費者偏好自己駕駛，不搭乘大眾運輸工具。

分析師並預估，汽車製造商將在今年多數時間持續努力重建庫存，有望提高製造業者和經銷商的利潤率，和提供較少的優惠方案給消費者。