2020年全球受到COVID-19疫情 影響，不得不改變日常生活習慣，盡量避免群聚減少病毒傳播。而對於傳統車商來說，減少接觸的機會也代表來店看車與買車的客戶會驟減，為了克服這項難題，美國 Nissan便在今年夏天時推出了[email protected]線上購車服務，讓顧客在網站上「零接觸」就能完成所有的訂車事宜。

[email protected]線上購車最早於今年夏天時開始試營運，與其它車廠的線上購車服務不同的地方在於，以往線上購車是避開經銷商體系直接與原廠下訂，而[email protected]則是透過經銷商經由互聯網來處理整套購車程序，包含預約試駕、合約簽訂與最後交車都是由經銷商著手。今年夏天在美國有7家經銷商加入這個試辦計畫，效果十分顯著！其中一間維吉尼亞州 的經銷商表示，透過[email protected]線上購車的方式，他們的銷售額幾乎是翻倍成長。

美國[email protected]是透過經銷商、經由互聯網來處理整套購車程序。 圖／Nissan提供

以鑒於試營運的成功，美國Nissan有意將[email protected]線上購車服務推展到全國，雖然他們並不強迫所有的經銷商都必須加入[email protected]計劃，有需要的經銷商可以自行註冊。但Nissan認為，到2021春天，美國各地的消費者都能享受到這項服務。

[email protected]電子商務副總裁Dan Mohnke表示：Nissan @ Home為客戶完整的個人化客製需求，在網站上完全可以依照他們的喜好來購車。通過這項新計劃，Nissan經銷商可以提供更好的客戶體驗，從而可以幫助改善他們自己的銷售業績。這對Nissan目前來說相當重要，對於喜愛我們車款的消費者更是有莫大的幫助。

美國Nissan有意將[email protected]線上購車服務推展到全國。 圖／Nissan提供

不過換一個角度想，雖然消費者透過線上購物的方式能夠明確的打造自己要的車款，但某些經銷商則認為，如果沒有面對面的交流，他們就失去向顧客推銷「經銷商選配」或是「延長保固」等相關配件的機會，也可能會失去不同車型上追加銷售的可能性。

不過比起傳統銷售方式，新世代的消費者似乎更能接受這種下好離手，線上實價實買的功能，免去一些不必要的銷售對話與談價拉扯。不知道各位比較偏好哪一種銷售方式呢？