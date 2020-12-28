美國2021年確定買不到綠色怪物Mercedes-AMG GT R了

Mercedes-AMG GT R。Mercedes-AMG提供

最近AMG家族大舉入侵性能車市場，不僅家族內擴增眾多車系，就連賽道紀錄也是一個接著一個刷起來，讓世界見識到Mercedes-Benz不只是會做豪車，性能方面也是當仁不讓。但驚傳身為頭號招牌的Mercedes-AMG GT R居然2021年要在美國 停產！究竟是發生什麼事了呢？

Mercedes-AMG GT Black Series雖然是旗艦，但售價也相當旗艦。Mercedes-AMG提供

經過外媒《Carscoops》與Mercedes-Benz美國分公司聯絡後證實，2021年式美國的Mercedes-AMG GT車系將會取消AMG GT R的車型，甫破紐柏林最速輛產車紀錄的Mercedes-AMG GT Black Series將會成為車系中的旗艦車款。

Mercedes-AMG GT車系。Mercedes-AMG提供

但這並不表示Mercedes對於AMG GT Black Series的銷售成績相當有信心，畢竟AMG GT Black Series的售價32.5萬美元 可是AMG GT R的兩倍之多，這樣的價格差距不可謂之不大。因此，原廠也正計畫著，在GT R停止引進之後，要如何透過升級底下的GT車型來填補GT R的這塊空白商品區間。

Mercedes-AMG GT R Black Series，以及有史以來性能最強的AMG V8市售引擎，4.0升V8雙渦輪能爆發出730ps最馬力與81.5kgm扭力，加上具最先進的空氣動力學設計，讓它擊敗了Lamborghini Aventador SVJ LP770-4，以6分43秒616的成績成為紐柏林北賽道之王。