耕耘歐洲豪華市場有成！Lexus累積100萬輛銷售紀錄達標

2020年對Lexus汽車是相當重要的一年，不僅Hybrid複合動力系統廣受歐洲市場歡迎，更將推出品牌首款電動車作品UX 300e，宣示從複合動力進入到純電時代。Lexus提供

日本豪華車廠Lexus不僅在美國、中國與台灣 市場銷售總額持續成長，面對許多豪華車廠已經發展完備的歐洲市場，Lexus也在1990年時就進軍佈局。時至今日，全車系終於在歐洲市場累積銷售達到100萬里程碑。現在基於Hybrid複合動力系統與休旅 車的強勁需求，Lexus未來在歐洲市場的銷售表現依舊持續看漲。

日本豪華車廠Lexus宣布，在歐洲地區累積銷售達100萬輛紀錄。Lexus提供

今年不僅正逢Lexus汽車 進入歐洲市場30周年，9月時更恰好創下累積銷售100萬輛的成績。同時對於Lexus汽車2020又是相當重要的一年，不僅Hybrid複合動力系統廣受歐洲地區消費者歡迎，年底前也將推出品牌首款電動車作品UX 300e，宣示從複合動力進入到純電時代，持續在汽車市場樹立新典範。

基於Hybrid複合動力系統與休旅車的強勁需求，Lexus未來在歐洲市場的銷售表現依舊持續看漲。Lexus提供

Hybrid複合動力系統一直是Lexus汽車在歐洲市場銷售重要的基石，不僅早在2005年就推出首款複合動力休旅車RX 400h，至今車廠所總累積的100萬輛總數中，更有高達44.8％都搭載Hybrid複合動力，當中最熱賣的車款為RX（12.7萬輛）。現在Lexus汽車仍致力提升銷售總額，期望能創造更高的Hybrid複合動力銷售占比。

Lexus早在2005年就推出首款複合動力休旅車RX 400h，至今車廠所總累積的100萬輛總數中，更有高達44.8％都搭載Hybrid複合動力。Lexus提供

順著SUV級距在各市場熱銷，Lexus汽車30年來於歐洲市場也銷售超過55萬輛的各式休旅車，當中，累積銷量最高的是中型豪華運動休旅RX，至今已經累積超過28.9萬輛（包括Hybrid與純然油動力），排名第二為NX車系（15.5萬輛）。乘用車方面則是IS運動房車最受歡迎，累積銷售已經超過20.2萬輛紀錄。