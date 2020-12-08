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Uber斷尾求生 暨自駕車部門後 再賣「飛天計程車」事業

編譯洪啟原／綜合報導
Joby（見圖）將收購Uber飛天計程車部門Uber Elevate。（截自Joby官網）
Joby（見圖）將收購Uber飛天計程車部門Uber Elevate。（截自Joby官網）

叫車服務平台Uber宣布，把飛天計程車部門出售給一家直升機租賃服務新創業者，並且投資這家公司，為Uber一周內第二度出售非核心事業計畫，目標是明年單季轉虧為盈。

根據協議，加州直升機租賃服務業者Joby Aviation將收購Uber的飛天計程車部門Uber Elevate。Uber正對Joby投資7500萬美元，今年1月已參與Joby的C輪募資，當時投資5000萬美元。Uber Elevate的願景，是在交通壅塞的高速公路上空，利用空中計程車接送乘客。

Uber這樁交易案依循執行長庫斯洛沙希今年出脫多個部門的模式，Uber正從不切實際的企圖心轉向設法獲利。Uber在5月主導電動滑板車業者Lime一輪募資，規模達1.7億美元，並將旗下共享腳踏車事業Jump出售Lime。Uber本周稍早剛把自駕車部門出售給自駕車新創公司Aurora，並對這家公司投資4億美元。

Uber上季虧損持續擴大，庫斯洛沙希安撫投資人，Uber仍有方法能獲利，即使新冠肺炎疫情已打擊營收。Uber的目標是明年底前達成單季出現調整後獲利。

Uber這項交易案，使Joby籌措的資金總和達到8.2億美元。根據市調機構PitchBook，Joby今年稍早的估值上看26億美元。

Joby的支持企業包括日本車廠豐田、投資集團Capricorn、捷藍航空的創投部門以及晶片業者英特爾（Intel）。豐田今年稍早對Joby投資3.94億美元。

根據協議，Uber正對Joby投資7500萬美元。（路透）
根據協議，Uber正對Joby投資7500萬美元。（路透）

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