擦亮超跑品牌的惡魔！Lamborghini Diablo誕生30周年

Lamborghini Diablo。Lamborghini提供

Lamborghini真正在全球引領風潮是什麼時候？Gallardo、Murciélago？或是近年的Huracán？這些近代的超跑 的確都榜上有名，但若真的要論讓Lamborghini重生的車款，那就非1990年誕生的Diablo莫屬了！

而Lamborghini原廠也在2020年最後的時刻，替這輛最初於1990年1月上市的「惡魔」Diablo慶祝30周年，Diablo同時是超跑歷史上最具標誌性的車型之一。

Lamborghini Diablo。Lamborghini提供

Diablo的故事要從1985年開始說起，當時原廠有一項計畫名為Project 132，其目的是要打造一輛可以取代Countach的全新超級跑車，畢竟Countach自1974年發表至今也已老態龍鍾。由於在1987年時公司被Chrysler所收購，即便後來還是委任Marcello Gandini做車輛的外觀設計，但最後的設計定案還是以Chrysler設計中心的修改為主。

Lamborghini Diablo。Lamborghini提供

不過這絲毫無損Lamborghini Diablo的威名，這輛義大利 惡魔有著5.7升中置V12引擎，每個氣缸四個頂置凸輪軸和四個氣門，並在配備多點電子噴射功能，使其能產生485hp的馬力和59.1kgm的扭力。

在1990年被召喚出來後，以極速325km/h奪下當時世界上最速量產車的王座。在30年前的時空背景下，有輛能突破300km/h的道路用車是多麼驚人的事蹟。且Diablo還不僅有速度，其精準的操控性能更是由義大利拉力冠軍車手Sandro Munari加入團隊調校的成果。

Lamborghini Diablo。Lamborghini提供

Diablo雖然有著惡魔般的性能，但相反的在車室內則用上了豪華的內裝配置，有真皮材質的座椅、空調、電動車 窗、甚至連電動調整座椅都有，顛覆了當時對這類追求極限車型的內裝想像。不過即使內裝再豪華Diablo駕駛起來依然是一輛相當硬派的車款，純後輪驅動的設定加上當時沒有任何電子輔助，就連動力方向盤和四驅系統都要到1993年才有搭載，可見技術沒有三兩三，是無法隨便駕馭Diablo的。

到了1993年Lamborghini推出了Diablo VT，這也是第一台配備四輪驅動系統的Lamborghini，同時將Diablo車系的機械科技與外觀方面進行了一次升級優化。同年，為了慶祝品牌30周年，特別推出了SE30車型，馬力輸出增加到了523hp。

Lamborghini Diablo。Lamborghini提供

Diablo SV於1995年在日內瓦車展上首次亮相，僅提供後輪驅動版本，最大馬力510hp，並具有可調節的後尾翼。同年12月敞篷的Diablo VT Roadster發表，這也是Lamborghini首輛量產的V12敞篷車型。

直到1999年Audi集團收購了Lamborghini公司後，才由Lamborghini品牌內部的第一位設計師Luc Donckerwolke為Diablo SV、VT與VT Roadster，這三款車型的內外觀以更現代化的設計，重新打造小改款的樣貌。機械升級方面加入了可變氣門正時系統和ABS防鎖死煞車系統(也是Lamborghini首次導入ABS)，並具有529hp和61.7kgm的動力。隨後Diablo也衍生出6.0升的競技用車款。

Lamborghini Diablo。Lamborghini提供

到2001年正式停產為止Lamborghini共生產了2,903輛Diablo，這也是當時Lamborghini品牌史上量產最多的車輛，後續品牌頂級跑車的地位便由Murciélago接替。Diablo不僅擦亮了當時Lamborghini搖搖欲墜的招牌，也帶著品牌走入量產後的榮景與進入新世紀的現代化歷程，Lamborghini Diablo可說是品牌史上最具時代意義的經典車款。