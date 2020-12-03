Mazda 2要停產了 未來以Toyota Yaris貼牌販售？

日後歐洲將會有貼上Mazda廠徽的Yaris出現。（摘自Toyota、Mazda）

Mazda與Toyota 互相合作的計畫已經不是什麼大新聞，下一代Mazda 6的FR底盤架構就是和Toyota一同開發的。不過，近期兩方又傳出多了一項合作計畫，指出Mazda為了歐洲市場，往後的產品有極大機會將使用Toyota的混合動力平台。

隨後，在Mazda發布的最新財務報告中證實了，他們將加強與其他車廠的合作夥伴關係來擴大其業務範圍，其中包含了在歐洲市場販售以Toyota Yaris Hybrid為基礎修改後所販售的車型。換句話說，就是將Toyota Yaris換上自家的廠徽做販售。

Mazda 2即將停產。（摘自Mazda）

但同一個品牌不可能有兩台相同的車型做對打，因此，基於Yaris的新產品將會取代品牌內的同級車款Mazda 2，這輛自2014發表以來遲遲都沒有換上Hybrid平台的小型掀背車款就此走上停產的命運，下一代的Mazda 2就不再採自主研發，而是用Toyota Yaris修改而成的車款。

美規的Toyota Yaris就是一輛貼牌的Mazda 2。 （摘自Toyota、Mazda）

這就表明該車款將由Toyota負責製造，可能與Yaris在法國北部的工廠一起生產。擁有混合動力掀背車將有助於Mazda達成其歐盟 排放法規的標準。

雖然Mazda原廠拒絕對這項計畫發表任何評論，但就過往與Toyota合作的歷史來看，這機會確實不小，因為在美國 市場的Toyota Yaris反過來就是一輛貼牌的Mazda 2，同樣也是由Mazda替Toyota生產，形成互惠互利共享市場的概念。

英國Mazda表示：「我們將繼續採用多重的解決方案，以匹配每個國家和市場的產品組合、獨特性和客戶需求。作為眾多解決方案之一，THS（Toyota混合動力系統）是滿足每個地區需求的最佳選擇」。

Toyota靠著Yaris的混動平台與Mazda的關係又更加緊密。 （摘自Toyota、Mazda）

「此次合作是基於我們的Toyota-Mazda合作夥伴關係政策進行討論的結果，該政策旨在有效利用兩家公司的業務資源，同時尊重彼此的品牌和管理獨立性」。