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福斯新純電車搶手 Volkswagen六周交付1.4萬輛ID.3

記者黃俐嘉／綜合報導
Volkswagen ID.3是品牌首款建構於MEB電動模組化平台上的純電動車。摘自Volkswagen
Volkswagen ID.3是品牌首款建構於MEB電動模組化平台上的純電動車。摘自Volkswagen

被象徵為品牌第三部革命性代表作的全新純電掀背車ID.3，在去年九月於法蘭克福車展後，隨即在Volkswagen位於德國Zwickau的工廠投入量產作業，包括ID.3所使用的電池、電動馬達等零組件皆來自德國Brunswick、Kassel、Salzgitter與Wolfsburg等地生產，這也代表Volkswagen ID.3是款貨真價實Made in Germany德國製造的純電動車

Volkswagen ID.3。摘自Volkswagen
Volkswagen ID.3。摘自Volkswagen

儘管在生產過程中遇到軟體大出包而被迫中斷製造，不過，ID.3在正式於歐洲市場上市後，已經收穫了約3.8萬張訂單，並僅僅花了六周的時間就交了超過1.4萬輛ID.3，目前還有約2.4萬輛ID.3等著交付予已訂車的歐洲消費者們。

儘管生產過程遇到軟體出包的問題，但Volkswagen仍在短短的六周交付了約1....
儘管生產過程遇到軟體出包的問題，但Volkswagen仍在短短的六周交付了約1.4萬輛ID.3。摘自Volkswagen

進入九月開始交付新車的全新Volkswagen ID.3，即使生產過程中遇上了軟體問題導致延遲交車，但原廠對於這輛純電掀背的生產過程仍抱持樂觀，不過已交出的新車中仍因軟體問題使得部分功能尚無法使用，而Volkswagen則承諾最快將於2021年初解決並更新這些軟體問題。

德國製的Volkswagen ID.3。摘自Volkswagen
德國製的Volkswagen ID.3。摘自Volkswagen

身為品牌首款建構於VAG集團MEB電動車模組化平台上的Volkswagen ID.3，搭載一具最大馬力可輸出201hp/31.6kgm的後置電動馬達，並擁有三種不同續航力的車型 (皆透過歐盟WLTP標準測試)，分別為續航距離330km的45kWh基本里程版、420km的58kWh中里程版與550km的77kWh長里程版。

ID.3被原廠是為品牌繼Beetle、Golf後的第三款革命性作品。摘自Volk...
ID.3被原廠是為品牌繼Beetle、Golf後的第三款革命性作品。摘自Volkswagen

而福斯的ID.Family也在今年九月底迎接了第二款新作品ID.4純電休旅，其身上所配置的鋰電池組在經過歐洲WLTP標準測試之下，擁有約520公里的最大續航距離；另外，包括全新ID.5、ID.6目前也都在如火如荼測試中，展現Volkswagen擴大自家純電動車的發展與野心。

全新Volkswagen ID.4已在歐洲正式上市。摘自Volkswagen
全新Volkswagen ID.4已在歐洲正式上市。摘自Volkswagen

電動車 德國 休旅

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